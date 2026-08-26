scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हीरोइनों संग जुड़ता नाम', डरे PAK के 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' शोएब अख्तर, ठुकरा दी थी सलमान खान की फिल्म

शोएब अख्तर ने बताया कि उन्होंने सलमान खान की फिल्म का ऑफर क्यों ठुकराया. क्रिकेटर ने कहा कि बॉलीवुड में आते तो लोग उन्हें एक्ट्रेसेज से जोड़ने लगते और दो करियर संभालना मुश्किल होता.

Advertisement
X
शोएब को था लिंकअप का डर? (Photo: ITGD)
शोएब को था लिंकअप का डर? (Photo: ITGD)

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बॉलीवुड को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है. ‘रावलपिंडी एक्सप्रेस’ के नाम से मशहूर शोएब ने बताया कि उन्हें बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला था और सलमान खान ने भी उन्हें फिल्म ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया.

शोएब के मुताबिक, उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आज के मुकाबले ज्यादा सहज थे और वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बारे में गंभीरता से सोच रहे थे. लेकिन आखिर में उन्हें लगा कि क्रिकेट और फिल्मों- दोनों करियर को एक साथ संभालना उनके बस की बात नहीं होगी.

‘गैंगस्टर’ में भी मिला था रोल

सम्बंधित ख़बरें

Shoaib Akhtar (PHOTO: Reuters)
शोएब अख्तर का छलका दर्द, जाहिर की ये अधूरी ख्वाहिश!
Pakistans Babar Azam plays a shot during the final day of the second cricket Test match between Sri Lanka and Pakistan
इंग्लैंड सीरीज से पहले बाबर आजम को शोएब अख्तर ने चेताया
Shoaib Akhtar
Shoaib Akhtar ड्रग्स विवाद की चर्चा क्यों हो रही?
shoaib akhtar drug
ड्रग्स को हकीम की 'दवा' बता सच छिपाते रहे शोएब अख्तर, ऐसे खुली पोल
shoaib akhtar and Mohammad Asif
'अख्तर-आसिफ जब भी भारत आते ड्रग्स लेकर आते थे', पूर्व अफसर का खुलासा

ताबिश हाशमी के शो में बातचीत के दौरान शोएब अख्तर ने बताया कि उन्हें फिल्म ‘गैंगस्टर’ के लिए भी अप्रोच किया गया था. हालांकि, उन्हें इमरान हाशमी वाला मुख्य रोल ऑफर नहीं हुआ था. फिल्म में उनके लिए एक दूसरा किरदार सोचा गया था. यानी शोएब का बॉलीवुड कनेक्शन सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं था. उस वक्त उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के कई मौके मिल रहे थे.

शोएब ने यह भी कन्फर्म किया कि सलमान खान ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की थी. लेकिन पूर्व क्रिकेटर ने इस मौके को आगे नहीं बढ़ाया. उनका कहना था कि अगर वह फिल्म इंडस्ट्री में जाते तो क्रिकेट और एक्टिंग, दोनों के बीच समय बांटना पड़ता. यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी.

Advertisement

शोएब ने कहा कि वह छह-सात महीने क्रिकेट खेलते और फिर छह-सात महीने शूटिंग में लगाने पड़ते. उन्हें डर था कि इस तरह वह किसी भी एक क्षेत्र में अपना पूरा फोकस नहीं दे पाएंगे.

‘दो दुनिया में नहीं टिक पाता’

शोएब ने अपनी बात रखते हुए कहा- मैं दो एक जैसी दुनिया में नहीं टिक पाता. उन्होंने बताया कि क्रिकेट में फिटनेस को लेकर लगातार दबाव रहता है, जबकि फिल्मों में फिल्म को हिट कराने का अलग ही प्रेशर होता है.

शोएब के मुताबिक, वह कैमरा और ग्लैमर के लिए फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे. उन्होंने कहा कि एक तरफ क्रिकेट में फिटनेस का सवाल था और दूसरी तरफ फिल्म की सफलता का दबाव और वह दोनों इंडस्ट्री में एक साथ टिक नहीं पाते.

एक्टर्स के साथ नाम जुड़ने का भी था डर

शोएब ने यह भी बताया कि अगर वह बॉलीवुड में आते तो उनकी जिंदगी का एक और हिस्सा सुर्खियों में रहता. उनके मुताबिक, लोग अक्सर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की महिलाओं यानी एक्ट्रेसेज के साथ जोड़ने लगते. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा था, तब तीन-चार डायरेक्टर्स ने उनसे कहा था कि विलेन का किरदार निभाने के लिए उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उनकी पर्सनैलिटी और लुक्स को देखते हुए फिल्ममेकर्स उन्हें विलेन के रोल में फिट मान रहे थे.

Advertisement

सलमान की जमकर तारीफ की

हालांकि, सलमान खान का ऑफर ठुकराने के बावजूद शोएब के मन में बॉलीवुड सुपरस्टार के लिए काफी सम्मान है. उन्होंने कहा कि उनकी कद-काठी थोड़ी सलमान जैसी है, लेकिन सलमान उनसे कहीं बेहतर इंसान हैं. शोएब ने सलमान की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत नेकदिल इंसान हैं, खूब चैरिटी करते हैं और जरूरतमंद लोगों की काफी मदद करते हैं.

उनके शब्दों में- मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं. शोएब अख्तर का बॉलीवुड से रिश्ता सिर्फ एक्टिंग के ऑफर्स तक ही नहीं रहा है. उनकी जिंदगी पर बायोपिक बनाने की चर्चा भी कई बार हो चुकी है. 2016 में IANS को दिए एक इंटरव्यू में शोएब ने कहा था कि उनकी जिंदगी पर फिल्म बननी चाहिए या नहीं, इसका फैसला उनके फैंस और फिल्मकारों पर छोड़ देना चाहिए. लेकिन अगर कभी उनकी बायोपिक बनती है, तो मुख्य भूमिका में वह किसे देखना चाहते हैं, यह उन्होंने पहले ही बता दिया था.

शोएब ने कहा था कि अगर उनकी जिंदगी पर फिल्म बनती है, तो वह चाहते हैं कि सलमान खान उनका किरदार निभाएं. यानी जिस सलमान खान की फिल्म में खुद काम करने का मौका शोएब ने कभी छोड़ दिया था, उसी सलमान को वह अपनी जिंदगी की फिल्म में खुद का किरदार निभाते देखना चाहते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'हीरोइनों संग जुड़ता नाम', डरे PAK के 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' शोएब अख्तर, ठुकरा दी थी सलमान खान की फिल्म |
    भांजी को अपशब्द कहने पर भड़का मामा, युवक पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान मौत |
    'गलती हो गई साहब, अब लड़की नहीं छेडूंगा', बिजनौर में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी माफी मांगता दिखा, Video |
    'मर्डर मार दे सड़क के ऊपर...', हंसते-गाते अंकित बालियान का आखिरी वीडियो, 2 घंटे बाद मिली हत्या की खबर |
    Gulab Ghewar Recipe: मलाई घेवर तो खूब खा लिया! अब बनाएं जयपुर का शाही गुलाब घेवर, स्वाद जीत लेगा दिल |
    राजकोट में मामूली मजाक में भतीजे ने चाचा की चाकू घोंप कर ली जान |
    इश्क, पेपर लीक और फिर ब्रेकअप... ऐसे खुला MPSC ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला |
    फैक्ट चेक: प्रदर्शनकारियों को ले जाती पुलिस का ये वीडियो आरक्षण विरोधी प्रोटेस्ट का नहीं है |
    फ्रेंडशिप ब्रिज... सिर्फ निशान बाकी, दो तस्वीरों से समझें विनाश की कहानी |
    क्या Mumbai Indians में होगी यशस्वी जायसवाल की एंट्री? RR ने किया चौंकाने वाला खुलासा, फैन्स के लिए आ गई बड़ी खबर!
    Advertisement