'हीरोइनों संग जुड़ता नाम', डरे PAK के 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' शोएब अख्तर, ठुकरा दी थी सलमान खान की फिल्म

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बॉलीवुड को लेकर एक दिलचस्प खुलासा किया है. ‘रावलपिंडी एक्सप्रेस’ के नाम से मशहूर शोएब ने बताया कि उन्हें बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला था और सलमान खान ने भी उन्हें फिल्म ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया.

और पढ़ें

शोएब के मुताबिक, उस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आज के मुकाबले ज्यादा सहज थे और वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने के बारे में गंभीरता से सोच रहे थे. लेकिन आखिर में उन्हें लगा कि क्रिकेट और फिल्मों- दोनों करियर को एक साथ संभालना उनके बस की बात नहीं होगी.

‘गैंगस्टर’ में भी मिला था रोल

ताबिश हाशमी के शो में बातचीत के दौरान शोएब अख्तर ने बताया कि उन्हें फिल्म ‘गैंगस्टर’ के लिए भी अप्रोच किया गया था. हालांकि, उन्हें इमरान हाशमी वाला मुख्य रोल ऑफर नहीं हुआ था. फिल्म में उनके लिए एक दूसरा किरदार सोचा गया था. यानी शोएब का बॉलीवुड कनेक्शन सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं था. उस वक्त उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री के कई मौके मिल रहे थे.

शोएब ने यह भी कन्फर्म किया कि सलमान खान ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की थी. लेकिन पूर्व क्रिकेटर ने इस मौके को आगे नहीं बढ़ाया. उनका कहना था कि अगर वह फिल्म इंडस्ट्री में जाते तो क्रिकेट और एक्टिंग, दोनों के बीच समय बांटना पड़ता. यही बात उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी.

Advertisement

शोएब ने कहा कि वह छह-सात महीने क्रिकेट खेलते और फिर छह-सात महीने शूटिंग में लगाने पड़ते. उन्हें डर था कि इस तरह वह किसी भी एक क्षेत्र में अपना पूरा फोकस नहीं दे पाएंगे.

‘दो दुनिया में नहीं टिक पाता’

शोएब ने अपनी बात रखते हुए कहा- मैं दो एक जैसी दुनिया में नहीं टिक पाता. उन्होंने बताया कि क्रिकेट में फिटनेस को लेकर लगातार दबाव रहता है, जबकि फिल्मों में फिल्म को हिट कराने का अलग ही प्रेशर होता है.

शोएब के मुताबिक, वह कैमरा और ग्लैमर के लिए फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे. उन्होंने कहा कि एक तरफ क्रिकेट में फिटनेस का सवाल था और दूसरी तरफ फिल्म की सफलता का दबाव और वह दोनों इंडस्ट्री में एक साथ टिक नहीं पाते.

एक्टर्स के साथ नाम जुड़ने का भी था डर

शोएब ने यह भी बताया कि अगर वह बॉलीवुड में आते तो उनकी जिंदगी का एक और हिस्सा सुर्खियों में रहता. उनके मुताबिक, लोग अक्सर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की महिलाओं यानी एक्ट्रेसेज के साथ जोड़ने लगते. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा था, तब तीन-चार डायरेक्टर्स ने उनसे कहा था कि विलेन का किरदार निभाने के लिए उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उनकी पर्सनैलिटी और लुक्स को देखते हुए फिल्ममेकर्स उन्हें विलेन के रोल में फिट मान रहे थे.

Advertisement

सलमान की जमकर तारीफ की

हालांकि, सलमान खान का ऑफर ठुकराने के बावजूद शोएब के मन में बॉलीवुड सुपरस्टार के लिए काफी सम्मान है. उन्होंने कहा कि उनकी कद-काठी थोड़ी सलमान जैसी है, लेकिन सलमान उनसे कहीं बेहतर इंसान हैं. शोएब ने सलमान की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत नेकदिल इंसान हैं, खूब चैरिटी करते हैं और जरूरतमंद लोगों की काफी मदद करते हैं.

उनके शब्दों में- मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं. शोएब अख्तर का बॉलीवुड से रिश्ता सिर्फ एक्टिंग के ऑफर्स तक ही नहीं रहा है. उनकी जिंदगी पर बायोपिक बनाने की चर्चा भी कई बार हो चुकी है. 2016 में IANS को दिए एक इंटरव्यू में शोएब ने कहा था कि उनकी जिंदगी पर फिल्म बननी चाहिए या नहीं, इसका फैसला उनके फैंस और फिल्मकारों पर छोड़ देना चाहिए. लेकिन अगर कभी उनकी बायोपिक बनती है, तो मुख्य भूमिका में वह किसे देखना चाहते हैं, यह उन्होंने पहले ही बता दिया था.

शोएब ने कहा था कि अगर उनकी जिंदगी पर फिल्म बनती है, तो वह चाहते हैं कि सलमान खान उनका किरदार निभाएं. यानी जिस सलमान खान की फिल्म में खुद काम करने का मौका शोएब ने कभी छोड़ दिया था, उसी सलमान को वह अपनी जिंदगी की फिल्म में खुद का किरदार निभाते देखना चाहते हैं.

---- समाप्त ----