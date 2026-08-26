'मर्डर मार दे सड़क के ऊपर...', हंसते-गाते अंकित बालियान का आखिरी वीडियो, 2 घंटे बाद मिली हत्या की खबर

हरियाणवी सिंगर और एक्टर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. हैरानी की बात ये है कि मौत से महज दो घंटे पहले ही उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह बिल्कुल खुश नजर आ रहे थे. वीडियो में अंकित गाना गाते और अपने फॉलोअर्स से उसे शेयर करने की अपील करते दिखे. कुछ ही देर बाद उनकी हत्या की खबर ने फैंस को सदमे में डाल दिया.

और पढ़ें

वीडियो में अंकित हरियाणवी अंदाज में गाते हुए कहते हैं, “रे खास भाई कि भड़क के ऊपर, मर्डर मार दे सड़क के ऊपर... जो खटकेगा वो भटकेगा, बचके जाएगा कुकर.” इसके बाद वह अपने फॉलोअर्स से कहते हैं कि ये लाइन उन्होंने भाइयों के लिए लिखी है, इसलिए इसे शेयर कर दें. वीडियो के आखिर में वह “जय रामजी की भाइयों... जय बप्पा की, जय भारत” कहते हुए नजर आते हैं.

पोस्ट देख शॉक्ड हो रहे फैंस

अंकित की इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अब फैंस का दर्द साफ नजर आ रहा है. कई लोग उनकी मौत पर दुख जता रहे हैं, तो कुछ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि अभी आपकी ही मर्डर की खबर देख रहे हैं, यकीन नहीं हो रहा. कुछ लोग उनकी आखिरी पोस्ट देखकर हैरान हैं कि जिस वीडियो में वह कुछ घंटे पहले तक हंसते-गाते नजर आ रहे थे, उसके बाद इतनी बड़ी अनहोनी हो गई.

Advertisement

जिम से बाहर निकलते ही बदमाशों ने बरसाईं गोलियां

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार शाम अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात शामली कोतवाली क्षेत्र में हुई. बताया जा रहा है कि अंकित शाम के वक्त जिम गए थे. जिम से बाहर निकलते ही बदमाशों ने उन पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी. ताबड़तोड़ गोलियां लगने से अंकित गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़े.

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अंकित को अस्पताल ले जाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कौन थे अंकित बालियान?

अंकित बालियान हरियाणवी म्यूजिक और सोशल मीडिया की दुनिया में जाना-पहचाना नाम थे. वह यूट्यूबर और हरियाणवी एक्टर के तौर पर भी सक्रिय थे. उन्हें अपने गाने ‘भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ से काफी पहचान मिली थी. 2023 में शामली में उनके रोड शो की भी खूब चर्चा हुई थी. अंकित को शामली के बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवी कलाकार बताया जाता है. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग थी और वह लगातार अपने गानों और वीडियो के जरिए लोगों से जुड़े रहते थे.

जिला पंचायत चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे

Advertisement

बताया जा रहा है कि अंकित बालियान इन दिनों जिला पंचायत चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे. ऐसे में उनकी अचानक हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है. हालांकि, सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि अंकित की हत्या क्यों की गई? फिलहाल हत्या की असली वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस मामले के सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

CCTV खंगाल रही पुलिस, हमलावरों की तलाश जारी

पुलिस ने वारदात वाली जगह की जांच शुरू कर दी है. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जांच टीम फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि वारदात से पहले अंकित कहां-कहां गए थे, उनकी गतिविधियां क्या थीं और हमलावर किस तरह मौके पर पहुंचे.

फिलहाल पुलिस की जांच जारी है. हत्या की वजह और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं, इसका खुलासा जांच आगे बढ़ने के बाद ही हो सकेगा.

---- समाप्त ----