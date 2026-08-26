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भांजी को अपशब्द कहने पर भड़का मामा, युवक पर धारदार हथियार से हमला, इलाज के दौरान मौत

जालना में भांजी को अपशब्द कहे जाने के विवाद ने खूनी रूप ले लिया. गुस्साए मामा ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल निखिल पवार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. चंदनझिरा पुलिस ने आरोपी संतोष लांडे को हिरासत में लेकर घटनास्थल पर स्पॉट पंचनामा किया.

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आरोपी हिरासत में.(Photo: Gaurav Vijay Sali/ITG)
आरोपी हिरासत में.(Photo: Gaurav Vijay Sali/ITG)

महाराष्ट्र के जालना जिले में भांजी को अपशब्द कहे जाने से नाराज एक मामा द्वारा युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. घटना जालना शहर के नागेवाड़ी इलाके की बताई जा रही है. मृतक की पहचान निखिल पवार के तौर पर हुई है, जबकि पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम संतोष लांडे है.

जानकारी के मुताबिक, निखिल पवार ने कथित तौर पर संतोष लांडे की भांजी के बारे में अपशब्द कहे थे. इसी बात को लेकर संतोष नाराज था. दोनों के बीच इसी विवाद को लेकर तनाव बढ़ गया और मामला देखते ही देखते हिंसक हो गया.

यह भी पढ़ें: जालना में शादी में खाना परोसने को लेकर विवाद, दूल्हा-दुल्हन पक्ष में जमकर चले लाठी-डंडे

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आरोप है कि गुस्से में संतोष लांडे ने निखिल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. वार इतना गंभीर था कि निखिल बुरी तरह घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

अस्पताल में डॉक्टरों ने निखिल का उपचार शुरू किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी. तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक की मौत की खबर सामने आते ही नागेवाड़ी इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी.

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घटना की सूचना मिलने के बाद चंदनझिरा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और हत्या से जुड़े साक्ष्य जुटाने शुरू किए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी संतोष लांडे को हिरासत में ले लिया.

पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर भी लेकर पहुंची. उसकी मौजूदगी में मौके का स्पॉट पंचनामा किया गया. इस दौरान पुलिस ने वारदात से जुड़े संभावित सबूतों को सुरक्षित किया और घटना के क्रम को समझने की कोशिश की.

जालना

भांजी को अपशब्द कहने का विवाद बना वजह

प्रारंभिक जानकारी में हत्या के पीछे निखिल द्वारा आरोपी की भांजी को अपशब्द कहे जाने का विवाद मुख्य वजह बताया जा रहा है. इसी बात से नाराज होकर संतोष ने कथित तौर पर निखिल पर हमला किया. हालांकि, घटना की वास्तविक वजह और पूरा घटनाक्रम पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगा.

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है. जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विवाद किस तरह शुरू हुआ और हमला किन परिस्थितियों में किया गया. साथ ही घटनास्थल पर मौजूद लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.

नागेवाड़ी में मचा हड़कंप

युवक की हत्या की खबर फैलते ही नागेवाड़ी इलाके में सनसनी फैल गई. अचानक हुए इस हमले से स्थानीय लोगों में भी खलबली मच गई. पुलिस ने स्थिति को देखते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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चंदनझिरा पुलिस के सामने अब हत्या की पूरी कड़ी जोड़ने की चुनौती है. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी और आरोपी के बयान के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है. फिलहाल भांजी को अपशब्द कहे जाने का विवाद ही वारदात की प्रमुख वजह के तौर पर सामने आया है.

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