दिल्ली: टलहने के दौरान छत से गिरीं दो युवतियां, एक की मौत... एक की हालत गंभीर

हौज़ काज़ी चौक के हकीम बक्का इलाके में सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे दो युवतियां अचानक छत से नीचे गिर पड़ीं. जिससे अफरातफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जहां 21 साल की सुनीता गली में खून से लथपथ पड़ी मिली. सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरी युवती 19 साल की त्रिप्ती उर्फ गुनगुन को परिजन तुरंत अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल उसकी हालत गंभीर है और बयान देने की स्थिति में नहीं है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों पड़ोसी और करीबी दोस्त थीं. रोज़ की तरह दोनों अपनी छत पर टहल रही थीं. तभी अचानक ये हादसा हो गया. त्रिप्ती के भाई ने बताया कि उसने कुछ देर पहले दोनों को सामान्य हालत में देखा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी और नीचे आकर देखा तो दोनों ज़मीन पर गिरी पड़ी थीं.

पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह ऊंचाई से गिरने का मामला लग रहा है. किसी तरह की साजिश या झगड़े के संकेत अभी तक नहीं मिले हैं. मृतका सुनीता की फरवरी 2025 में शादी हुई थी, लेकिन वह पैरालिसिस के इलाज के चलते मायके में रह रही थी.

सुनीता की शादी को सात साल से कम का समय हुआ है. इसलिए मजिस्ट्रेट जांच के लिए एसडीएम करोल बाग को सूचित किया गया है.वहीं त्रिप्ती का इलाज चल रहा है. उसकी हालत में सुधार होने पर पूछताछ की जाएगी.

