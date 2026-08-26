'गलती हो गई साहब, अब लड़की नहीं छेडूंगा', बिजनौर में छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी माफी मांगता दिखा, Video

बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ और अपहरण के प्रयास के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक आरोपी नाबालिग है, जबकि दूसरे की पहचान रामसहाय वाला गांव निवासी एहतेशाम के रूप में हुई है. इस मामले के बाद पुलिस हिरासत में आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में आरोपी पुलिस हिरासत में लंगड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में वह माफी मांगते हुए कहता नजर आ रहा है कि उससे गलती हो गई और उसने लड़की से छेड़छाड़ की. वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की बात भी कहता दिखाई दे रहा है.

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बताया जा रहा है कि यह मामला शेरकोट क्षेत्र का है. बीती शाम दो छात्राएं ट्यूशन पढ़कर अपने गांव लौट रही थीं. इसी दौरान रास्ते में दो युवकों ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि दोनों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की और उनका अपहरण करने का प्रयास किया. इसी दौरान कुछ लोगों के वहां पहुंचने पर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. इसके बाद दोनों छात्राएं अपने घर पहुंचीं और पूरी घटना की जानकारी परिजनों को दी. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में नाराजगी फैल गई.

मामले की जानकारी सामने आने के बाद लोग शेरकोट थाने पहुंचे. इसी दौरान मामला पुलिस अधीक्षक के. के. बिश्नोई तक पहुंचा. पुलिस के अनुसार, उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों को पकड़ने के लिए तुरंत टीम गठित की. इसके बाद पुलिस ने रात में ही दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग है. दूसरे आरोपी की पहचान गांव रामसहाय वाला निवासी एहतेशाम के रूप में हुई है.

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छात्रा से छेड़छाड़ और किडनैप की कोशिश

पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. वीडियो में वह पुलिस हिरासत में लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहा है और माफी मांगता नजर आ रहा है. वह वीडियो में योगी जी का जिक्र करते हुए अपनी गलती मानने और दोबारा ऐसी हरकत नहीं करने की बात कहता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. लोग वीडियो को अलग-अलग कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं. कुछ लोग इसे पुलिस के खौफ से जोड़कर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस मामले में शेरकोट पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है. मामले में पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई के बाद अब आरोपी का वीडियो चर्चा में है. वायरल वीडियो में आरोपी अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगता नजर आ रहा है. वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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घटना के अनुसार, छात्राएं ट्यूशन पढ़कर अपने गांव लौट रही थीं. रास्ते में दोनों युवकों ने उन्हें रोककर छेड़छाड़ की और अपहरण का प्रयास किया. लोगों के पहुंचने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए थे. छात्राओं के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ लिया. पुलिस के अनुसार, मामले में गिरफ्तार एक आरोपी नाबालिग है, जबकि दूसरा एहतेशाम है. छात्रा के पिता की तहरीर पर छेड़छाड़ और अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

एक नाबालिग समेत दो आरोपी गिरफ्तार

फिलहाल इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो में पुलिस हिरासत में आरोपी माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है. लोग इस वीडियो को अलग-अलग कैप्शन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. वहीं पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है.

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