scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इस शहर में आवारा कुत्तों का आतंक! हमलों के बाद नगर निगम ने एक हफ्ते में 200 पकड़े

महाराष्ट्र के वाशिम जिले में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से परेशान लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम ने धरपकड़ तेज की है. करीब 200 कुत्ते पकड़े गए हैं, जबकि आठ महीनों में 935 का रेस्क्यू किया जा चुका है.

Advertisement
X
कारंजा में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए जाल लेकर उतरी टीम. (Photo: ITG)
कारंजा में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए जाल लेकर उतरी टीम. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के वाशिम जिले के कारंजा शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से लोग परेशान हैं. हाल में कुत्तों के हमले में एक बुजुर्ग समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी. बुधवार को चलाए गए अभियान में करीब 40 कुत्ते पकड़े गए. पिछले कुछ दिनों में पकड़े गए 140 कुत्तों को मिलाकर यह संख्या करीब 200 हो गई है.

बुधवार सुबह करीब 7 बजे नगर निगम की टीम स्थानीय पार्षदों के साथ सड़कों पर उतरी. कुत्तों को पकड़ने वाली टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में जाल की मदद से आवारा कुत्तों को पकड़ा. अभियान के दौरान स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे. आजतक से बातचीत में अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले 140 कुत्ते पकड़े गए थे. बुधवार की कार्रवाई में 40 कुत्ते पकड़े जाने के बाद एक हफ्ते में यह संख्या करीब 200 पहुंच गई.

हमलों के बाद बढ़ी थी नाराजगी

सम्बंधित ख़बरें

Hostel amid ghost rumours
भूत से डरीं 600 बच्चियां! अब नए हॉस्टल में होंगी शिफ्ट
मां पर नाबालिग बेटी को देहव्यापार में धकेलने का आरोप
MMRDA Recruitment holds
मुंबई में MMRDA भर्ती में जांच के आदेश, TCS से भी मांगी सफाई
Pratap Sarnaik
'नहीं सीखी मराठी तो लाइसेंस कैंसिल...', महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री की दो टूक
'मराठी नहीं सीखी तो...', टैक्सी-ऑटो ड्राइवरों को महाराष्ट्र सरकार का सख्त फरमान

कारंजा शहर में कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति तथा एक युवक कुत्तों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे. घटना के बाद लोगों में नगर निगम को लेकर नाराजगी बढ़ गई. स्थानीय नागरिकों का कहना था कि शहर की गलियों में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. काटने की घटनाओं को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही थीं. इसके बाद प्रशासन ने धरपकड़ अभियान तेज किया.

Advertisement
Civic team with nets to catch stray dogs in Karanja
कारंजा शहर की सड़कों पर कुत्तों के झुंड से दहशत में थे स्थानीय लोग. (Photo: ITG)

नसबंदी के बाद लगेगा रेबीज का टीका

कारंजा नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं. कुत्तों की संख्या बढ़ने के साथ काटने की घटनाओं ने चिंता बढ़ाई. इसी वजह से अभियान को तेज किया गया. उन्होंने बताया कि पकड़े गए कुत्तों की पहले नसबंदी की जाएगी. इसके बाद उन्हें रेबीज का इंजेक्शन दिया जाएगा. पांच दिन तक निगरानी में रखने के बाद उन्हें शहर से दूर जंगल में छोड़ने की योजना है.

stray dog menace maharashtra
कारंजा में कुत्तों की धरपकड़ पर जानकारी देते स्वास्थ्य अधिकारी विशाल श्रीवास्तव. (Photo: ITG)

आठ महीने में 935 कुत्तों का रेस्क्यू

विशाल श्रीवास्तव के मुताबिक, आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान पिछले आठ महीनों से चल रहा है. इस दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों से 935 कुत्तों को पकड़कर रेस्क्यू किया जा चुका है. नगर निगम का कहना है कि शिकायत वाले इलाकों में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

कुल मिलाकर बात यह है कि कारंजा में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए परेशानी बन गई है. हमलों की शिकायतों के बाद नगर निगम ने धरपकड़ तेज की है. पिछले आठ महीनों में 935 कुत्तों का रेस्क्यू किया जा चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    जब मंगल की सतह पर पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट उतरा |
    'ईरान को मदद दी तो भुगतना होगा...', सभी देशों को ट्रंप की खुली चेतावनी |
    Aaj ka Rashifal 20 अगस्त 2026: तुला राशि के व्यापार में लाभ का योग, जानें आपके लिए आज कैसा है दिन |
    एश‍ियन गेम्स में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी से भी छोटे ख‍िलाड़ी, एक की उम्र तो 13 साल |
    अमेरिका पर कर्ज का नया रिकॉर्ड, पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के पार, हर 5 महीने में बढ़ रहा 1 ट्रिलियन |
    'पहले कागज दिखाओ...', दिल्ली में CBI बनकर पहुंचे 10 लोग, महिला ने नहीं खोला गेट, VIDEO |
    'होर्मुज खुला है, नौसैनिक नाकाबंदी बेहद असरदार रही...', ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा |
    Aaj Ka Panchang, 20 August 2026: 20 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 20 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 20 August 2026: मीन राशिवालों को परिवार से सहयोग मिलेगा, तेजी से काम करने का समय है, जानें शुभ रंग
    Advertisement