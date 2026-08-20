इस शहर में आवारा कुत्तों का आतंक! हमलों के बाद नगर निगम ने एक हफ्ते में 200 पकड़े

महाराष्ट्र के वाशिम जिले के कारंजा शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से लोग परेशान हैं. हाल में कुत्तों के हमले में एक बुजुर्ग समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी. बुधवार को चलाए गए अभियान में करीब 40 कुत्ते पकड़े गए. पिछले कुछ दिनों में पकड़े गए 140 कुत्तों को मिलाकर यह संख्या करीब 200 हो गई है.

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बुधवार सुबह करीब 7 बजे नगर निगम की टीम स्थानीय पार्षदों के साथ सड़कों पर उतरी. कुत्तों को पकड़ने वाली टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में जाल की मदद से आवारा कुत्तों को पकड़ा. अभियान के दौरान स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे. आजतक से बातचीत में अधिकारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले 140 कुत्ते पकड़े गए थे. बुधवार की कार्रवाई में 40 कुत्ते पकड़े जाने के बाद एक हफ्ते में यह संख्या करीब 200 पहुंच गई.

हमलों के बाद बढ़ी थी नाराजगी

कारंजा शहर में कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति तथा एक युवक कुत्तों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे. घटना के बाद लोगों में नगर निगम को लेकर नाराजगी बढ़ गई. स्थानीय नागरिकों का कहना था कि शहर की गलियों में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. काटने की घटनाओं को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही थीं. इसके बाद प्रशासन ने धरपकड़ अभियान तेज किया.

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कारंजा शहर की सड़कों पर कुत्तों के झुंड से दहशत में थे स्थानीय लोग. (Photo: ITG)

नसबंदी के बाद लगेगा रेबीज का टीका

कारंजा नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि लोगों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं. कुत्तों की संख्या बढ़ने के साथ काटने की घटनाओं ने चिंता बढ़ाई. इसी वजह से अभियान को तेज किया गया. उन्होंने बताया कि पकड़े गए कुत्तों की पहले नसबंदी की जाएगी. इसके बाद उन्हें रेबीज का इंजेक्शन दिया जाएगा. पांच दिन तक निगरानी में रखने के बाद उन्हें शहर से दूर जंगल में छोड़ने की योजना है.

कारंजा में कुत्तों की धरपकड़ पर जानकारी देते स्वास्थ्य अधिकारी विशाल श्रीवास्तव. (Photo: ITG)

आठ महीने में 935 कुत्तों का रेस्क्यू

विशाल श्रीवास्तव के मुताबिक, आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान पिछले आठ महीनों से चल रहा है. इस दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों से 935 कुत्तों को पकड़कर रेस्क्यू किया जा चुका है. नगर निगम का कहना है कि शिकायत वाले इलाकों में कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

कुल मिलाकर बात यह है कि कारंजा में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए परेशानी बन गई है. हमलों की शिकायतों के बाद नगर निगम ने धरपकड़ तेज की है. पिछले आठ महीनों में 935 कुत्तों का रेस्क्यू किया जा चुका है.

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