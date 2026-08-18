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हाफ पैंट पहनने पर जताया ऐतराज, 'हिंदू संस्कृति' पर दिए ताने... सिंहगढ़ किले पर जमकर चले लात-घूंसे, VIDEO

महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सिंहगढ़ किले पर पर्यटकों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. बारिश और धुंध के बीच पर्यटक मारपीट करते नजर आए. उनकी इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस झड़प में कई लोग घायल भी हो गए, जिसके बाद स्थानीय हवेली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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सिंहगढ़ किले पर पर्यटकों ने जमकर लड़ाई की. (Photo- Screengrab)
सिंहगढ़ किले पर पर्यटकों ने जमकर लड़ाई की. (Photo- Screengrab)

महाराष्ट्र के ऐतिहासिक और पर्यटक स्थल सिंहगढ़ किले पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारी बारिश और धुंध के बीच कई लोग आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि सिंहगढ़ किले पर पर्यटकों की भारी भीड़ मौजूद थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर पर्यटकों के दो गुटों में विवाद हो गया. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोग लात-घूंसे चलाने लगे. विवाद की वजह पर्यटकों के पहने हुए कपड़े बताए जा रहे हैं.

संकरे और फिसलन भरे रास्ते पर लोग एक-दूसरे को घसीटते और पीटते हुए नजर आ रहे हैं. पुणे ग्रामीण पुलिस के मुताबिक, ये मामला रविवार दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच का है. एक निजी कंपनी में कार्यरत सीनियर मैनेजर अपने परिवार और दोस्तों के साथ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे के स्मारक के दर्शन करने गए थे.

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'हिंदू संस्कृति' को लेकर कसे गए तंज

वापस लौटते समय कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया. शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने पुरुष पर्यटक के 'हाफ पैंट' (शॉर्ट्स) पहनने पर आपत्ति जताई. बात इतनी बढ़ी कि तीन पुरुषों ने उनके साथ मारपीट की और थप्पड़ मार दिए. वहीं आरोपी महिलाओं में से एक ने पीड़ित की पत्नी को भी घसीटा. आरोप है कि हमलावरों ने इस दौरान 'हिंदू संस्कृति' का पालन करने को लेकर भी तंज कसे गए.

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चार अलग-अलग समूहों के पर्यटकों को बनाया निशाना

पीड़ित परिवार ने पहाड़ी से नीचे उतरकर पुलिस गश्ती टीम को घटना की सूचना दी. इसके बाद उन्हें हवेली पुलिस स्टेशन भेजा गया. जांच में पता चला कि उसी गुट ने किले पर तीन पर्यटकों को भी अपना शिकार बनाया था, जिनमें एक अन्य महिला भी शामिल थी. हमलावरों ने पर्यटकों को थप्पड़ मारे और कुछ जगहों पर प्लास्टिक की छड़ों से भी हमला किया. इस हमले में कई पर्यटक घायल हुए हैं.

समस्त हिंदू बांधव समाज के 8 लोगों पर केस दर्ज

हवेली पुलिस ने 'समस्त हिंदू बांधव समाज' संगठन से जुड़े आठ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं. इन पर दंगा करने, गैरकानूनी रूप से जमावड़ा करने, मारपीट करने और आपराधिक धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए हैं.

हवेली पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक राजेश रामघरे ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें बनाई गई हैं. पुलिस ने नामजद आठों आरोपियों की पहचान संकेत संजय पाटिल, आशीष दिलीप अपर, रेवन नारायण कोकटे, सायली सुजीत चव्हाण, केतकी सूरज जाधव, अमर रामचंद्र शिरके, कुणाल किसान नलवड़े और आर्य प्रवीण कावड़े के रूप में की है. फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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