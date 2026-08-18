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Surya Shani Yog 2026: सूर्य-शनि का षडाष्टक योग! इन 2 राशियों पर टूट सकता है दुखों का पहाड़

Surya Shani Yog 2026: 17 अगस्त को सूर्य के सिंह राशि में गोचर करते ही सूर्य-शनि के बीच एक दुर्लभ स्थिति बन गई है. सूर्य और शनि मिलकर षडाष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं. ज्योतिषविदोंं का कहना है कि यह दुर्लभ संयोग दो राशियों को नुकसान दे सकता है.

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सूर्य और शनि के बीच छठे-आठवें भाव का संबंध बनने से षडाष्टक योग बन गया है. (Photo: ITG)
सूर्य और शनि के बीच छठे-आठवें भाव का संबंध बनने से षडाष्टक योग बन गया है. (Photo: ITG)

Surya Shani Yog 2026 shadashtak Yog: 17 अगस्त को ग्रहों के राजा सूर्य ने स्वराशि सिंह में प्रवेश किया था. इस गोचर के बाद सूर्य और शनि के बीच छठे-आठवें भाव का संबंध बन गया है जिससे षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इसका प्रभाव कन्या और मीन राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा. कन्या राशि वालों को करियर, धन और दांपत्य जीवन से जुड़े मामलों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. जबकि मीन राशि वालों को विरोधियों, खर्च और निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी होगी.

कन्या राशि
कन्या राशि वालों को करियर से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहस या विवाद से बचना चाहिए. करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने के बजाय अच्छी तरह विचार करना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में भी सतर्कता जरूरी होगी. खासकर उधार के लेन-देन से बचना ही आपके लिए समझदारी का काम रहेगा. पैसों से जुड़ी किसी भी कागजी कार्रवाई को भरोसेमंद व्यक्ति की मौजूदगी में करना बेहतर रहेगा.

उपाय: कन्या राशि के जातक नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें. मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से यह काम करें

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मीन राशि
मीन राशि वालों को विरोधियों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है. मीन राशि वालों को बड़ी रकम उधार देने या लेने से बचना चाहिए. अगर निवेश की योजना बना रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. आमदनी की तुलना में खर्च बढ़ने से आर्थिक दबाव बन सकता है. स्वास्थ्य के मामले में भी आपको सतर्क रहना होगा. पुराने रोग या बीमारी आपको घेर सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही न बरतें. रिश्तों में भी दरार पड़ सकता ही. परिवार के सदस्यों के बीच अनबन बढ़ने की संभावना है. माता-पिता के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं.

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उपाय: मीन राशि के जातक भगवान शिव की आराधना करें. शिवलिंग पर जल अर्पित कर भगवान शिव का स्मरण करना इस अवधि में शुभ माना गया है.

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