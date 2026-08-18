भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट का रोमांच अब आखिरी दिन तक पहुंच गया है. टीम इंडिया ने मेजबान श्रीलंका के सामने जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य रखा है. जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 34 ओवर में 84 रन पर 4 विकेट गंवा दिए. उसे टेस्ट जीतने के लिए अब 288 रन और चाहिए. 19 अगस्त को गॉल टेस्ट का पांचवां द‍िन रहेगा.

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मौजूदा स्थिति में भारत मुकाबले में मजबूत स्थिति में है, लेकिन श्रीलंका के पास इतिहास रचने का मौका भी है. अगर मेजबान टीम 372 रन के लक्ष्य को हासिल कर लेती है, तो यह उसके टेस्ट इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज होगा.

Stumps on Day 4 in Galle! 🏟️



Sri Lanka 84/4 in the 2nd innings#TeamIndia 6⃣ wickets away from victory in the opening #SLvIND Test.



Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y pic.twitter.com/Fhu9YGYeC1 — BCCI (@BCCI) August 18, 2026

388 रन है श्रीलंका का सबसे बड़ा सफल चेज

टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के नाम सबसे बड़ा सफल रन चेज 388 रन का है. उसने जुलाई 2017 में कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ यह कारनामा किया था.

जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 356 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका ने 346 रन बनाए. इसके बाद जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी में 377 रन बनाए और श्रीलंका के सामने जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य रखा.

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श्रीलंका ने इस चुनौती को भी पार कर लिया और 391/6 का स्कोर बनाकर चार विकेट से मुकाबला जीत लिया. इस ऐतिहासिक चेज में निरोशन डिकवेला ने 81 रन और असेला गुणारत्ने ने नाबाद 80 रन की अहम पारियां खेलीं. दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी हुई थी.

352 रन का चेज भी कर चुका है श्रीलंका

श्रीलंका की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 352 रन का सफल रन चेज है. उसने 2006 में कोलंबो में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह लक्ष्य हासिल किया था.

साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के सामने 352 रन का लक्ष्य रखा था और मेजबान टीम ने चौथी पारी में 352/9 बनाकर मुकाबला अपने नाम किया. इस जीत में महेला जयवर्धने ने 123 रन की शानदार पारी खेली थी.

यानी श्रीलंका पहले ही टेस्ट क्रिकेट में दो बार 350 या उससे ज्यादा रन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर चुका है. अब गॉल में उसके सामने 372 रन का लक्ष्य है, जो उसके दूसरे सबसे बड़े सफल चेज से भी 20 रन ज्यादा है.

372 रन का चेज हुआ तो रिकॉर्ड बुक में तीसरे नंबर पर

अगर श्रीलंका भारत के खिलाफ 372 रन का लक्ष्य हासिल कर लेता है, तो यह उसके टेस्ट इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज होगा.रिकॉर्ड के मुताबिक 388 और 352 के बाद श्रीलंका का अगला सबसे बड़ा सफल टेस्ट चेज 326 रन का है. इसलिए 372 रन का लक्ष्य पार होते ही गॉल की यह जीत सीधे तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी.

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श्रीलंका में विदेशी टीम का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम

श्रीलंका की चुनौती को इस बात से भी समझा जा सकता है कि उसके घर में किसी विदेशी टीम का सबसे बड़ा सफल टेस्ट रन चेज पाकिस्तान के नाम है.

पाकिस्तान ने 2015 में पल्लेकेले में श्रीलंका के खिलाफ 377 रन का लक्ष्य हासिल किया था. उसने 382/3 बनाकर मुकाबला अपने नाम किया था. यानी भारत के खिलाफ मौजूदा 372 रन का लक्ष्य श्रीलंका के घरेलू मैदान पर विदेशी टीम द्वारा हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य से सिर्फ 5 रन कम है.

अब सवाल सिर्फ 288 रन का

चौथे दिन भारत ने श्रीलंका को शुरुआती झटके देकर मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका 84/4 पर था और उसे 288 रन की जरूरत है.

कप्तान धनंजय डी सिल्वा 31 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि सोनल दिनुषा 25 रन पर नाबाद थे. अब आखिरी दिन श्रीलंका को 288 रन बनाने हैं और उसके छह विकेट बाकी हैं. अगर वह यह लक्ष्य हासिल करता है तो सिर्फ भारत के खिलाफ बड़ी जीत ही नहीं मिलेगी, बल्कि उसके टेस्ट इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज भी दर्ज हो जाएगा. वहीं भारत को जीत के लिए छह विकेट की जरूरत है.





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