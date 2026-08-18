पापा ने पहले मम्मी को मारा, फिर दीदी को, 8 साल के बेटे ने सुनाई दोहरे हत्याकांड की दर्दनाक कहानी

इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में अनीता और उनकी बेटी माही की हत्या के मामले ने पूरे शहर को झकझोर दिया है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद अब आरोपी के 8 साल के बेटे अजय का वीडियो सामने आया है. मासूम ने जिस तरह उस रात की पूरी कहानी बताई, उसने इस दोहरे हत्याकांड को सामने ला दिया है. वीडियो में 8 साल के अजय ने मासूमियत के साथ उस रात की घटना के बारे में बताया. बच्चे के मुताबिक, घर में उसके माता-पिता के बीच विवाद हुआ था. इसके बाद उसके पिता ने पहले उसकी मां अनीता पर हमला किया. इसके बाद उसकी बहन माही को भी नहीं छोड़ा गया.

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अजय ने घटना को अपनी आंखों के सामने होते देखा. वह उस समय इतना छोटा था कि कुछ कर नहीं सका. घटना को याद करते हुए बच्चा भय और सदमे में दिखाई दे रहा है. उसके शब्दों में उस रात का डर साफ नजर आता है. अजय ने इस घटना में अपनी मां और बड़ी बहन दोनों को हमेशा के लिए खो दिया है. जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, किताबों के साथ समय बिताते हैं और खेलते हैं, उसी उम्र में अजय ने अपनी मां और बहन की मौत का दर्द झेला है.

मासूम बेटे ने बताई खौफनाक रात की कहानी

घटना के बाद सामने आया बच्चे का वीडियो इस पूरे मामले का सबसे मार्मिक पहलू बनकर सामने आया है. वह मासूमियत के साथ अपने परिवार में हुई उस घटना को याद कर रहा है, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी. बताया गया है कि घटना के दौरान 8 वर्षीय अजय को भी उसके पिता ने उसकी बड़ी बहन के साथ तालाब में फेंक दिया था. इसके बाद अजय ने अपनी जान बचाने के लिए मरने का नाटक किया. बच्चा तालाब के पास मौजूद झाड़ियों को पकड़कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा.

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मासूम अजय की यह बात इस घटना को और भी दर्दनाक बना देती है. एक तरफ उसने अपनी मां और बहन को खो दिया, वहीं दूसरी तरफ उसे खुद भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा. अजय के मुताबिक, तालाब में फेंके जाने के बाद उसने खुद को बचाने के लिए मरने का नाटक किया. इसके बाद उसने तालाब के पास मौजूद झाड़ियों को पकड़ लिया। इसी तरह उसने अपनी जान बचाई.

मासूम के सामने उस रात क्या कुछ हुआ, उसका बयान अब इस मामले की भयावह तस्वीर सामने ला रहा है. बच्चे के शब्दों में घटना का डर और सदमा साफ दिखाई देता है. अजय जब घटना के बारे में बता रहा था तो वह भय और सदमे में नजर आया. वह अपनी मां और बहन के साथ हुई घटना को याद कर रहा था. बच्चे की उम्र महज 8 साल है, लेकिन उसने अपनी आंखों के सामने ऐसी घटना देखी, जिसे किसी बच्चे के लिए सहना बेहद मुश्किल है.

उसके बयान ने इस दोहरे हत्याकांड को एक अलग मानवीय पहलू दिया है. घटना की भयावहता के साथ यह भी सामने आया है कि ऐसी घटनाओं का सबसे गहरा असर घर के मासूम बच्चों पर पड़ता है. यह पूरी घटना घरेलू विवाद के हिंसक रूप की भयावह तस्वीर सामने लाती है. घर में शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि अनीता और उनकी बेटी माही की जान चली गई. वहीं 8 वर्षीय अजय इस घटना का गवाह बन गया और खुद भी जान बचाकर निकला.

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मां और बहन को खोने के बाद अजय के सामने अब जिंदगी का एक बेहद दर्दनाक सच है. उसका बयान इस बात को सामने लाता है कि घरेलू हिंसा के बीच बच्चे किस तरह डर और सदमे का शिकार हो जाते हैं. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. अनीता और उनकी बेटी माही की हत्या के साथ ही अजय के बयान और उसके द्वारा बताई गई घटना भी इस मामले का अहम हिस्सा बन गई है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

पुलिस की जांच जारी है और मामले से जुड़े घटनाक्रम को समझने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल इस वारदात में सबसे मार्मिक तस्वीर उस 8 साल के बच्चे की है, जिसने अपनी मां और बहन को खोया और खुद भी मौत के बेहद करीब पहुंच गया था. अजय का वीडियो सामने आने के बाद इस दोहरे हत्याकांड की कहानी और भी दर्दनाक हो गई है. एक 8 साल के बच्चे ने अपनी आंखों के सामने मां और बहन को खोया. इसके बाद खुद तालाब में फेंके जाने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और झाड़ियों को पकड़कर अपनी जान बचाई. उसका बयान सिर्फ एक वारदात की कहानी नहीं है. यह उस दर्द की तस्वीर भी है, जिसे एक मासूम बच्चे ने अपनी छोटी सी उम्र में झेला है. अजय के शब्दों ने इस घटना की भयावहता को सामने ला दिया है.



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