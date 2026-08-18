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20 साल बड़े अनुराग कश्यप संग क्यों प्यार में हसीना? रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

अनुराग कश्यप अपने से 20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी को डेट करने के लिए सुर्खियों में चल रहे हैं. एक यूट्यूब चैनल पर शुभ्रा ने भी अनुराग को डेट करने पर बात की और बताया कि उन्हें डायरेक्टर से कैसे प्यार हुआ.

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20 साल छोटी लड़की संग रिश्ते में अनुराग कश्यप (Credit: YouTube Screengrab/ @JaniceSequeira)
20 साल छोटी लड़की संग रिश्ते में अनुराग कश्यप (Credit: YouTube Screengrab/ @JaniceSequeira)

53 साल के डायरेक्टर अनुराग कश्यप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में चल रहे हैं. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि वो अपने से 20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी को डेट कर रहे हैं. दोनों काफी समय से एक साथ बेंगलुरु वाले घर में रह भी रहे हैं. Janice Sequeira के यूट्यूब चैनल पर दोनों ने अपने रिश्ते पर खुलकर कई सारी बातें साझा की थीं. 

शुभ्रा के पेरेंट्स का क्या है रिएक्शन?

शुभ्रा ने अनुराग संग अपनी पहली डेट का जिक्र करते हुए बताया कि वो मीडिया से दूर रहने की कोशिश कर रही थीं. हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके साथ बाहर नहीं जातीं. मगर एक बार दोनों कहीं डेट पर गए थे, और वहां अचानक एक पत्रकार ने उन्हें देख लिया जिन्होंने उनके रिश्ते का खुलासा कर डाला था. 

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शुभ्रा ने आगे ये भी बताया कि अनुराग कश्यप उनके माता-पिता से भी मिल चुके हैं. उनसे जब पूछा गया कि उनके पेरेंट्स का रिश्ते को लेकर क्या रिएक्शन था? तब शुभ्रा ने कहा- मेरी मां अनुराग को बकरा बुलाती हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये पागल हैं जो तुम्हारे साथ रह रहे हैं. उन्हें लगता है कि वो एक जोरू के गुलाम पति की तरह हैं. मेरे माता-पिता ने बहुत अच्छा काम किया. मैंने उन्हें राजी नहीं किया. वो उनसे मिले थे. 

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शुभ्रा ने अनुराग संग प्यार पर कहा, 'वो फिल्म बॉम्बे वेलवेट की रिलीज से पहले और फिल्म की शूटिंग के बाद का समय था. उस वक्त अनुराग अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे दौर में थे. वो काफी फिट और खुश थे, किताबें पढ़ता थे और फिल्में देखता थे. इन्हीं चीजों को लेकर हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई. वो अक्सर कहते थे कि अगर मैं उनसे कुछ साल पहले मिली होती, तो शायद उन्हें डेट नहीं करती. लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता. मैं उनसे उनकी जिंदगी के उस छोटे से सुनहरे दौर में मिली थी, जब वो अपने सबसे अच्छे दौर में थे.'

तीसरी शादी करेंगे अनुराग?

अनुराग कश्यप की पार्टनर शुभ्रा शेट्टी उनके प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुकी हैं. उनकी मुलाकात कई सालों पहले हो चुकी थी, जब वो अनुराग के साथ काम करती थीं. शुभ्रा को डेट करने से पहले डायरेक्टर की दो शादियां हो चुकी हैं, जिसमें से एक शादी उनकी आरती बजाज से हुई थी. उस शादी से अनुराग को एक बेटी आलिया कश्यप हुईं, जिनकी हाल ही में शादी भी हुई थी. लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब अनुराग तीसरी शादी करेंगे? तो डायरेक्टर का जवाब ये है कि उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है. वो इस रिश्ते में फिलहाल खुश हैं.

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