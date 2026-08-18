घर में खुदाई करते ही जमीन से निकले 29 रहस्यमयी गोले, प्रशासन ने घेरा इलाका; अब खुलेगा राज

उत्तरप्रदेश के जनपद अमेठी में घर के लिए टैंक बनाने के लिए कराई जा रही जमीन की खुदाई के दौरान 29 धातु के गोले मिलने से हड़कंप मच गया. गोले मिलने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने मौके कर पहुंचकर जमीन को बैरिकेडिंग कर पुरातत्व विभाग को सूचना देकर पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

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पूरा मामला जनपद के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के भनौली गांव का है जहां बताया जा रहा है कि घर में टैंक निर्माण के लिए जमीन की खुदाई कराई जा रही थी इसी दौरान मजदूरों को जमीन के अंदर धातु के कई गोले दिखाई दिए जिसके बाद जमीन की खुदाई करते हुए सभी गोलों को निकाल दिया गया जिसके बाद मौके ओर पहुंची अधिकारी को गिनती करने पर कुल 29 गोले मिले.

वही गोले मिलने की सूचना के बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जिस स्थान पर ये धातु के गोले मिले हैं, उस जमीन की बैरिकेडिंग कराकर उसे अपने कब्जे में ले लिया. प्रशासन ने मामले की जानकारी पुरातत्व विभाग को भी दे दी है अब पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इन धातु के गोलों की जांच करेगी. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि ये गोले कितने पुराने हैं और इनका ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व क्या है.

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वही जमीन की खुदाई के दौरान एक साथ 29 धातु के गोले मिलने की खबर गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है. स्थानीय लोगों में भी इन गोलों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. फिलहाल प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया है और पुरातत्व विभाग की जांच का इंतजार किया जा रहा है.

ग्रामीण मो इकबाल ने बताया हमारे घर पर एक ठेकेदार काम करवा रहे थे उस दौरान खुदाई के समय कुछ दिखाई दिया जिसके बाद देखा गया तो वह गोला निकल रहा है इसके बाद कुल 29 गोला निकाला गया जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने घर पर हो रहे काम को रुकवा दिया.

वही इसको लेकर उपजिलाधिकारी नितेश राज ने बताया की गांव में गड्ढा खुदाई के दौरान कुल 29 गोला मिला है जिसके बाद पुरातत्व विभाग को सूचना दे दी गई है अभी टीम पहुंची नहीं है बाकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा.

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