महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुधवार को बाल-बाल बच गए. वे महाराष्ट्र के पंढरपुर से मुंबई जा रहे थे, तभी उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी. इस घटना के बाद शिंदे और हेलीकॉप्टर में सवार अन्य सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं. इसके बाद शिवसेना प्रमुख ने पुणे के रास्ते मुंबई जाने का फैसला किया.

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शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार तकनीकी खराबी का संबंध हेलीकॉप्टर की बैटरी से था. बताया गया है कि पायलट की बार-बार कोशिशों के बावजूद हेलीकॉप्टर ठीक से चालू नहीं हो सका.

इसके दो इंजनों में से एक तो चालू हो गया, लेकिन दूसरा चालू नहीं हुआ. बैटरी को चार्ज करने की भी कोशिश की गई, लेकिन हेलीकॉप्टर को चालू हालत में नहीं लाया जा सका.

मौके की तस्वीरों में हेलीपैड पर खड़ा हेलीकॉप्टर दिख रहा है, जिसके आस-पास बड़ी संख्या में लोग, सुरक्षाकर्मी और अधिकारी मौजूद हैं.

शिंदे भी हेलीकॉप्टर के पास ही थे, जबकि अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे थे और यात्रा के लिए दूसरे विकल्पों पर चर्चा कर रहे थे.

बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से यात्रा न करने का फैसला लेने से पहले उन्हें करीब 20 से 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा.

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सोलापुर जिले के पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी ने बताया कि हेलीकॉप्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, क्योंकि इसे मुंबई के लिए तय समय से काफी पहले ही चालू कर दिया गया था.

कुलकर्णी ने बताया, "हेलीकॉप्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी. हालांकि विमान में दो इंजन हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही चालू हो पाया. पायलट ने हेलीकॉप्टर को जल्दी चालू कर दिया था क्योंकि इसे दोपहर 3 बजे उड़ान भरनी थी. लेकिन उड़ान में आधे घंटे की देरी हो गई. बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका."

इस घटना ने उस दुखद विमान हादसे की यादें भी ताजा कर दी हैं, जिसमें इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की जान चली गई थी.

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