वीडियो में दिखता है एक हॉल में कोई परीक्षा चल रही है जिसकी छत कांच की बनी है. इस पारदर्शी कांच की छत पर टहलते हुए दो लोग इस बात पर निगाह रखे हुए हैं कि नीचे कोई नकल तो नहीं कर रहा. वीडियो खूब वायरल है और कई लोगों का कहना है कि ये चीन में नकल रोकने के लिए बनाई गई हाईटेक व्यवस्था है.

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एक एक्स यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा, "चीन में एग्जाम के दौरान नकल को मॉनिटरिंग करते हुए वहां के शिक्षक..और हमारे यहां तो पर्ची पर्ची खेली जा रही है."

वन इंडिया, तमिल द हिंदू और गुड रिटर्न्स जैसे कई न्यूज आउटलेट्स ने भी इसे चीन में परीक्षा के दौरान निगरानी का वीडियो बताकर शेयर किया.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाया गया है.

कैसे पता चली सच्चाई?

वायरल वीडियो में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें ध्यान से देखने पर इसके नकली होने का पता चलता है. इसमें एक परीक्षा निरीक्षक का चेहरा बेहद अजीबोगरीब-सा दिख रहा है - कुछ वैसा ही जब एआई से फोटो ठीक नहीं बन पाने पर दिखती है. वहीं, दूसरी परीक्षा निरीक्षक की हथेलियां आपस में मिली हुई दिखती हैं. इसी तरह, कांच की छत के इर्द-गिर्द लगी लोहे की रेलिंग में कुछ दूरी तक तो दो रॉड दिखती हैं, लेकिन इसके बाद एक रॉड गायब हो जाती है. एआई से वीडियो बनाने पर ऐसी मामूली चीजें कई बार गड़बड़ हो जाती हैं.

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हाइव मॉडरेशन और uncovai नाम के एआई डिटेक्शन टूल्स ने भी इस वीडियो के एआई से बने होने की संभावना बताई.

चीन में AI यूं पकड़ता है नकल

भारत में मई-जून 2026 में जब नीट पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ था, उस वक्त चीन में होने वाले Gaokao नाम के एक एग्जाम की काफी चर्चा हुई थी. चीन में विश्वविद्यालयों में एडमिशन पाने के लिए ये परीक्षा पास करनी पड़ती है. इस परीक्षा के प्रश्नपत्र सीसीटीवी वाली विशेष जेलों में कड़ी सुरक्षा में बनाए जाते हैं. जिस दिन ये परीक्षा होती है, उस दिन संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए परीक्षा केंद्रों के पास ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है. नकल रोकने के लिए एग्जाम हॉल में एआई से लैस कैमरों से निगरानी की जाती है. एआई, धीमी बातचीत और इधर-उधर देखने जैसी गतिविधियों को पकड़ लेता है. इस एग्जाम के दौरान चीन में विशेष इमेज रिकॉग्निशन टूल्स यानी तस्वीर का आकलन करने वाले टूल्स को भी निष्क्रिय कर दिया जाता है ताकि उनका दुरुपयोग न हो पाए.

हालांकि इतने पक्के इंतजामों के बावजूद चीन में भी इस परीक्षा में पेपर लीक जैसे आरोप लग चुके हैं.



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