घर की बालकनी सिर्फ कपड़े सुखाने या गमले रखने की जगह नहीं होती. सही तरीके से सजाया जाए तो यही छोटा-सा कोना सुबह की चाय पीने, किताब पढ़ने और सुकून के कुछ पल बिताने की सबसे पसंदीदा जगह बन सकता है. लेकिन बालकनी को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ महंगे पौधे, सुंदर कुर्सियां या लाइट्स लगाना ही काफी नहीं है. इसका फर्श भी पूरे लुक को बदलने के लिए जरूरी है.

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अक्सर लोग घर के बाकी हिस्सों की फ्लोरिंग पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन बालकनी का फर्श नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि सही फ्लोरिंग चुनकर आप अपनी साधारण सी दिखने वाली बालकनी को भी किसी खूबसूरत कैफे या मिनी गार्डन जैसा लुक दे सकते हैं. अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं. आइए जानते हैं बालकनी के लिए 8 ऐसे फ्लोरिंग ऑप्शंस, जो खूबसूरती के साथ मजबूती और सहूलियत भी देंगे.



1. लकड़ी की फ्लोरिंग से मिलेगा प्रीमियम लुक: अगर आप अपनी बालकनी को क्लासी लुक देना चाहते हैं तो लकड़ी की फ्लोरिंग अच्छा ऑप्शन हो सकती है. लकड़ी का फर्श बालकनी को नेचुरल और आरामदायक एहसास देता है. इसके ऊपर आप छोटी कुर्सियां, टेबल और कुछ हरे-भरे पौधे रख सकते हैं. इससे बालकनी एक खूबसूरत बैठने वाली जगह बन जाएगी.

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हालांकि, इसके लिए ऐसी लकड़ी या डेकिंग चुनें जो बारिश, धूप और नमी को झेल सके. नॉर्मल लकड़ी को बिना सही ट्रीटमेंट के इस्तेमाल करने से वह जल्दी खराब हो सकती है.



2. एंटी-स्किड टाइल्स रहेंगी सबसे काम की: बालकनी में बारिश का पानी आने और धूल-मिट्टी जमा होने की वजह से फर्श कई बार फिसलन भरा हो जाता है. ऐसे में एंटी-स्किड सिरेमिक टाइल्स एक अच्छा ऑप्शन हैं. इन्हें लगवाने से फिसलने का खतरा कम हो सकता है.

ये टाइल्स कई कलर्स, डिजाइन और टेक्सचर में मिलती हैं. आप अपनी बालकनी के साइज और घर की थीम के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं. खास बात यह है कि इनकी सफाई करना भी काफी आसान होता है.



3. आर्टिफिशियल घास से बनाएं मिनी गार्डन: अगर आपको हरियाली पसंद है, लेकिन बालकनी में असली घास उगाने की जगह नहीं है तो आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हैं. इससे आपकी बालकनी को हरा-भरा लुक मिलेगा और आपको लॉन की तरह इसकी रोजाना देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी.

इसे बालकनी के पूरे फर्श पर या किसी एक हिस्से में भी बिछाया जा सकता है. इसके ऊपर छोटे गमले, फ्लोर कुशन और लकड़ी की छोटी टेबल रखकर आप एक प्यारा सा गार्डन कॉर्नर तैयार कर सकते हैं. ध्यान रखें कि आर्टिफिशियल घास के नीचे पानी जमा न हो. इसके लिए सही ड्रेनेज होना जरूरी है.



4. नेचुरल स्टोन फ्लोरिंग से आएगा रॉयल टच: अगर आप बालकनी को थोड़ा रॉयल और नेचुरल लुक देना चाहते हैं तो नेचुरल स्टोन फ्लोरिंग चुन सकते हैं. ग्रेनाइट और स्लेट जैसे पत्थरों से बालकनी का फर्श काफी खूबसूरत दिखाई देता है.

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इसकी खासियत है कि यह मजबूत होता है और सही टेक्सचर वाला पत्थर बाहरी मौसम का भी सामना कर सकता है. आप इसके साथ लकड़ी का फर्नीचर और मिट्टी के गमले रखकर बालकनी को देसी और मॉडर्न दोनों तरह का लुक दे सकते हैं.

5. इंटरलॉकिंग डेक टाइल्स से बिना तोड़फोड़ बदलें लुक: अगर आप बालकनी की पुरानी फ्लोरिंग से बोर हो चुके हैं और ज्यादा तोड़फोड़ भी नहीं करवाना चाहते तो इंटरलॉकिंग डेक टाइल्स अच्छा ऑप्शन हैं. इन टाइल्स को मौजूदा फर्श के ऊपर बिछाया जा सकता है.

इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इन्हें आपस में जोड़कर लगाया जाता है. ये लकड़ी, प्लास्टिक और कंपोजिट जैसी अलग-अलग फिनिश में मिलती हैं. इनकी मदद से बिना बड़े रेनोवेशन के बालकनी को नया और स्टाइलिश लुक दिया जा सकता है. हालांकि, इन्हें लगाने से पहले पुराने फर्श की स्थिति और पानी की निकासी जरूर चेक कर लें.

6. टेराकोटा टाइल्स से मिलेगा देसी और ट्रेडिशनल लुक: अगर आपको मिट्टी के कर और ट्रेडिशनल डेकोरेशन पसंद है तो टेराकोटा टाइल्स आपकी बालकनी के लिए शानदार ऑप्शन हो सकती हैं. इनका लाल-भूरा रंग जगह को एक अलग ही खूबसूरती देता है.

इन टाइल्स के साथ मिट्टी के गमले, बांस या बेंत का फर्नीचर और हरे पौधे काफी अच्छे लगते हैं. इससे बालकनी को एक सुकून भरा देसी लुक मिलता है. खास बात यह है कि इनका रंग और टेक्सचर बालकनी को बाकी जगहों से अलग पहचान देता है.



7. पोर्सलेन टाइल्स: बालकनी के लिए ऐसी फ्लोरिंग चाहते हैं जो लंबे समय तक चले और जिसकी देखभाल में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े तो पोर्सलेन टाइल्स के बारे में सोच सकते हैं. ये मजबूत और टिकाऊ होती हैं. साथ ही इनकी सफाई करना भी आसान होता है. इनमें लकड़ी, पत्थर और कंक्रीट जैसी कई तरह की फिनिश मिल जाती हैं. इससे आप अपनी पसंद के मुताबिक बालकनी को मॉडर्न या नेचुरल लुक दे सकते हैं. बस बाहरी इस्तेमाल के लिए टेक्सचर्ड और कम फिसलन वाली टाइल्स ही चुनें.



8. पेबल फ्लोरिंग: अगर आप अपनी बालकनी को सबसे अलग और अट्रेक्टिव बनाना चाहते हैं तो पेबल फ्लोरिंग भी ट्राई कर सकते हैं. इसमें छोटे-छोटे चिकने पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, जो फर्श को नेचुरल और स्पा जैसा लुक देते हैं.

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आप पूरी बालकनी में पेबल्स लगाने के बजाय इन्हें किसी खास हिस्से में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इन्हें टाइल्स के साथ मिलाकर लगाने से भी खूबसूरत डिजाइन तैयार किया जा सकता है. पौधों और लकड़ी के फर्नीचर के साथ इनका कॉम्बिनेशन काफी शानदार लगता है.



फ्लोरिंग चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

बालकनी के लिए सिर्फ खूबसूरत दिखने वाली फ्लोरिंग चुनना काफी नहीं है. खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है.



फिसलन से बचाव: ऐसी टाइल्स या फ्लोरिंग चुनें जिन पर पानी पड़ने के बाद भी अच्छी पकड़ बनी रहे.

मौसम की मार: बालकनी में धूप, बारिश और नमी का असर पड़ता है. इसलिए मौसम के हिसाब से मटीरियल चुनें.

सफाई में आसानी: ऐसी फ्लोरिंग लें जिसे रोजाना साफ करना मुश्किल न हो.

पानी की निकासी: फर्श पर पानी जमा नहीं होना चाहिए. सही ड्रेनेज का ध्यान रखें.

बालकनी का साइज: छोटी बालकनी में हल्के रंग और कम डिजाइन वाली फ्लोरिंग जगह को खुला दिखा सकती है.

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