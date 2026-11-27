शाहरुख खान की मचअवेटेड फिल्म 'किंग' का नया और दूसरा गाना डैडी कूल (Daddy Cool) रिलीज हो गया है. यह गाना आज एक खास इंस्टाग्राम इवेंट के जरिए रिलीज किया गया. जिसमें शाहरुख खान और करीना कपूर खान को जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी. यह ऑफिशियल तौर पर फिल्म के लिए अपनी तरह का पहला प्रमोशनल इवेंट था.

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मुंबई में हुए इस गाने के लॉन्च इवेंट में शाहरुख खान और करीना कपूर एक साथ नजर आए, जिससे उनकी मशहूर ऑन-स्क्रीन जोड़ी की यादें ताज़ा हो गईं. इस गाने को सचिन-जिगर ने कंपोज किया है और इसके बोल कुमार ने लिखे हैं. गाने को अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने अपनी आवाज़ दी है, जबकि इस डांस नंबर की कोरियोग्राफी वैभवी मर्चेंट ने की है.

शाहरुख खान ने किया पोस्ट

शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल x पर गाना शेयर करते हुए लिखा, 'Back with Bebo...song Old School...but still Cool! Daddy Cool.'

नया ट्रैक 'डैडी कूल', किंग के म्यूजिक एल्बम में शामिल होने वाला नया गाना है. हालांकि, फिल्म के पहले गाने 'तू मिल जाए' को 2 नवंबर को शाहरुख खान के 61वें जन्मदिन के दिन रिलीज किया था. शाहरुख खान और करीना कपूर खान फिल्म किंग के साथ करीब 15 साल बाद नए गाने में साथ नजर आए हैं. इससे पहले यह जोड़ी साल 2011 में आई फिल्म 'रा.वन' के सुपरहिट गाने 'छम्मक छल्लो' में साथ दिखी थी.

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24 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म

शाहरुख खान की मचअवेटेड फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सुपरस्टार ने खुद पुष्टि की है कि फिल्म की रिलीज डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, जिससे फिल्म में देरी होने की अटकलों पर विराम लग गया है.

सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी और राघव जुयाल जैसे कलाकार भी नजर आएंगे.

यह फिल्म शाहरुख की अपनी बेटी सुहाना के साथ पहली ऑन-स्क्रीन साझेदारी है, और 'पठान' के बाद सिद्धार्थ आनंद के साथ उनका यह दूसरा प्रोजेक्ट है. रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स द्वारा निर्मित, 'किंग' के इस साल की बड़ी बॉलीवुड रिलीज में से एक होने की उम्मीद है.

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