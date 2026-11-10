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दिवाली के दूसरे दिन 60 फीट के नरकासुर का दहन, 50 साल से चली आ रही है ये परंपरा

महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बडनेरा में दिवाली के दूसरे दिन 60 फीट ऊंचे नरकासुर के विशाल पुतले का दहन किया गया. पिछले 50 साल से अधिक समय से यहां यह परंपरा निभाई जा रही है. इस वर्ष बडनेरा के विधायक रवि राणा ने पुतले का दहन किया. आयोजन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे.

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दहन होता, नरकासुर का पुतला. (Photo: Screengrabs)
दहन होता, नरकासुर का पुतला. (Photo: Screengrabs)

महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बडनेरा में दिवाली के दूसरे दिन एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं. यहां 60 फीट ऊंचे विशाल नरकासुर के पुतले का दहन किया गया. खास बात यह है कि बडनेरा में यह आयोजन पिछले 50 साल से अधिक समय से लगातार होता आ रहा है. इस बार भी आतिशबाजी और उत्सवी माहौल के बीच नरकासुर का दहन किया गया.

इस विशाल आयोजन को देखने के लिए आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे. जैसे ही 60 फीट ऊंचे नरकासुर के पुतले में आग लगाई गई, पूरा परिसर आतिशबाजी और जयकारों से गूंज उठा. इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला.

इस साल नरकासुर के विशाल पुतले का दहन बडनेरा के विधायक रवि राणा ने अपने हाथों से किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे. 60 फीट ऊंचे पुतले को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही. आयोजन के दौरान सुरक्षा और उत्सव का माहौल देखने को मिला.

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क्या है नरकासुर दहन की पौराणिक मान्यता?
हिंदू पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक, नरकासुर एक अत्याचारी असुर था, जिसने अपने आतंक से लोगों को परेशान कर रखा था. मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी. इसी वजह से इस तिथि को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है.

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नरकासुर वध की यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानी जाती है. इसी संदेश को जीवंत रखने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में नरकासुर दहन की परंपरा निभाई जाती है. अमरावती के बडनेरा में भी लोग पिछले पांच दशक से अधिक समय से इस आयोजन के जरिए अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं.

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