scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अनंत सिंह के 4 भाई, 3 बेटे और दो बेटियां... जानिए 'फैमिली ऑफ मोकामा' की कहानी

बिहार के सियासी गलियारे में एक नाम की हमेशा चर्चा होती रहती है - अनंत सिंह उर्फ 'छोटे सरकार'. बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह का पूरा परिवार इन दिनों चर्चा में है. इसकी वजह सियासत नहीं, बल्कि उनकी छोटी बेटी की शादी है.

Advertisement
X
25 नवंबर को होने वाली है अनंत सिंह की बेटी की शादी.(File Photo: ITG)
25 नवंबर को होने वाली है अनंत सिंह की बेटी की शादी.(File Photo: ITG)

कभी मोकामा के टाल इलाके में बाहुबली के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले अनंत सिंह, आजकल सोशल मीडिया पर अपने खास अंदाज की वजह से छाए रहते हैं. अब उनकी बाहुबली छवि और सियासत की चर्चा कम, बल्कि उनके बात करने के अंदाज, बेबाकी और कभी भी कुछ भी बोल देने का तौर- तरीका ज्यादा वायरल रहता है. ऐसे में जब अनंत सिंह की छोटी बेटी की शादी की बात सामने आई तो यह भी इंटरनेट पर एक वायरल टॉपिक बन गया. 

लोग अनंत सिंह की बेटी, उनके होने वाले दमाद, अनंत सिंह के बेटी के ससुराल का परिवार, शादी में क्या होने वाला है, कैसे शादी होगी, कहां होगी और यहां तक कि अनंत सिंह के परिवार के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे टॉपिक पर काफी बातें मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही. इसी बीच हमेशा चर्चा में रहने वाले बिहार के इस बाहुबली नेता के फैमिली ट्री पर एक नजर डालते हैं. इनके परिवार में कौन- कौन हैं और अनंत सिंह का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है?

अनंत सिंह परिवार से पहले बाहुबली नहीं हैं....
अनंत सिंह अपने परिवार से पहले बाहुबली नहीं हैं. उनसे पहले इलाके में उनके बड़े भाई दिलीप सिंह के नाम की तूती बोलती थी. दिलीप सिंह बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे. 90 के दशक में जब अनंत सिंह को कोई नहीं जानता था, तब बड़े भाई दिलीप सिंह का दबदबा था. 

सम्बंधित ख़बरें

priya saroj mp anant singh and sandeep singh
मंत्री, सांसद और MLA के बेटी की शादी... इन सियासी घरों में गूजेंगी शहनाई
25 नवंबर को बेटी की शादी.(File Photo: ITG)
बेटी की शाही शादी की तैयारी में जुटे अनंत सिंह, जानें कितने हैं अमीर?
Anant Singhs daughter wedding Grand preparations in Mokama
4 लाख लोगों को न्योता, अनंत सिंह की बेटी की शादी में क्या-क्या है खास
अनंत सिंह की बेटी की शादी की तैयारियां जोर-शोर से शुरू, दामाद को मिलेगी डिफेंडर
शादी में गिफ्ट देने वाली कारें अनंत सिंह के घर पहुंच चुकी हैं (Photo:ITG)
दामाद को शादी में डिफेंडर देंगे अनंत सिंह, छोटे बेटे के लिए मंगाई BMW
Advertisement

अनंत सिंह के पिता बड़े किसान थे. इनका नाम चंद्रदीप सिंह था. इनके चार बेटे थे - फाजो सिंह, बिरंची सिंह, दिलीप सिंह और अनंत सिंह. 80 के दशक स्थानीय स्तर पर वर्चस्व की लड़ाई में अनंत सिंह के दो भाई फाजो सिंह और बिरंची सिंह की हत्या हो गई थी. तब दिलीप सिंह ने इलाके में अपना कद बढ़ाना शुरू किया. बेगूसराय के दबंग और तस्कर कामदेव सिंह के वो राइट हैंड बन गए. 

फिर 90 के दशक में मोकामा के तत्कालीन विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज को हराकर दिलीप सिंह खुद विधायक बने. उस वक्त उनके छोटे भाई उनके शागिर्द के तौर पर टाल क्षेत्र में अपने पांव जमाने लगे थे. बड़े भाई बिहार सरकार में मंत्री थे. इसलिए छोटे भाई यानी अनंत सिंह को लोग 'छोटे सरकार' बुलाने लगे. 2000 में दिलीप सिंह को एक नए बाहुबली सूरजभान सिंह से चुनाव में हार मिली और इसके बाद दिलीप सिंह ने सियासत से किनारा कर लिया. 

इसके बाद भी अनंत सिंह के सितारे सियासी मैदान में बुलंद हुए. अनंत सिंह 2005 में पहली बार जेडीयू के टिकट से विधायक बने. उसके बाद से आजतक का उनका सियासी सफर सबके सामने है. 

अनंत सिंह की फैमिली ट्री
अब आते हैं अनंत सिंह के परिवार पर. इन दिनों उनकी छोटी बेटी की शादी की चर्चा हो रही है. इस बीच उनके बेटे का नाम भी सामने आया कि शादी में दामाद के अलावा अनंत सिंह अपने छोटे बेटे को भी कार गिफ्ट करेंगे. 

Advertisement

अनंत सिंह की दो बेटी और तीन बेटे हैं. बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है. बड़ी बेटी का नाम राजनंदिनी सिंह है, जिसकी शादी हो चुकी है. छोटी बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होने वाली है. अनंत सिंह के तीन बेटे हैं. दो जुड़वां बेटे हैं, जिनका नाम अभिषेक सिंह और अंकित सिंह है और सबसे छोटे बेटे का नाम अभिनव सिंह है. 

अनंत सिंह की छोटी बेटी की शादी की खूब चर्चा है. इस शादी में देश- विदेश से कई बड़े- बड़े मेहमान आने वाले हैं. सियासत से लेकर बॉलीवुड तक कई बड़ी शख्सियतों को न्योता भेजा गया है. इस शादी का एक बड़ा आकर्षण मोकामा में होने वाली घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी है. इसमें भी देश के दूसरे हिस्सों से प्रतिभागी हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं. यह आयोजन अनंत सिंह के घोड़ों को लेकर उनके लगाव और आकर्षण को दर्शाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'यमुना में पिछली बार से ज्यादा भव्य छठ मिलकर मनाएंगे', बोलीं सीएम रेखा गुप्ता |
    हापुड़: अचानक बारात लेकर पहुंचा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के घरवालों ने की मारपीट, फिर थाने में हुआ ये फैसला |
    इजरायल में बिना नेतन्याहू बनेगी सरकार, किसे क्या पद मिलेगा आइजेनकोट ने बताया |
    Bhai Dooj 2026: भाई दूज को यम द्वितीया क्यों कहा जाता है? इस पौराणिक कथा में छिपा है जवाब! |
    दिल्ली में यमुना क्रूज सफारी शुरू, देखें तस्वीरें, जानें किराया-रूट और टाइमिंग हर डिटेल |
    ब्रिटेन का सबसे पुराना इंडियन रेस्टोरेंट खतरे में, किंग चार्ल्स से लगाई बचाने की गुहार |
    Peanut Chikki Recipe: मूंगफली और गुड़ से बनाएं बाजार जैसी क्रिस्पी चिक्की, नोट करें रेसिपी |
    Optical Illusion: पहली नजर में नहीं दिखेंगी 5 गलतियां, 10 सेकंड में खोजने का है चैलेंज! |
    'सैन्य रूप से लगभग खत्म हो चुका है ईरान', डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान |
    सोशल मीडिया पर खुद को ED अफसर बताकर जमाता था धौंस, मथुरा पुलिस ने किया गिरफ्तार
    Advertisement