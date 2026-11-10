अनंत सिंह के 4 भाई, 3 बेटे और दो बेटियां... जानिए 'फैमिली ऑफ मोकामा' की कहानी

कभी मोकामा के टाल इलाके में बाहुबली के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले अनंत सिंह, आजकल सोशल मीडिया पर अपने खास अंदाज की वजह से छाए रहते हैं. अब उनकी बाहुबली छवि और सियासत की चर्चा कम, बल्कि उनके बात करने के अंदाज, बेबाकी और कभी भी कुछ भी बोल देने का तौर- तरीका ज्यादा वायरल रहता है. ऐसे में जब अनंत सिंह की छोटी बेटी की शादी की बात सामने आई तो यह भी इंटरनेट पर एक वायरल टॉपिक बन गया.

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लोग अनंत सिंह की बेटी, उनके होने वाले दमाद, अनंत सिंह के बेटी के ससुराल का परिवार, शादी में क्या होने वाला है, कैसे शादी होगी, कहां होगी और यहां तक कि अनंत सिंह के परिवार के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे टॉपिक पर काफी बातें मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही. इसी बीच हमेशा चर्चा में रहने वाले बिहार के इस बाहुबली नेता के फैमिली ट्री पर एक नजर डालते हैं. इनके परिवार में कौन- कौन हैं और अनंत सिंह का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा है?

अनंत सिंह परिवार से पहले बाहुबली नहीं हैं....

अनंत सिंह अपने परिवार से पहले बाहुबली नहीं हैं. उनसे पहले इलाके में उनके बड़े भाई दिलीप सिंह के नाम की तूती बोलती थी. दिलीप सिंह बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे. 90 के दशक में जब अनंत सिंह को कोई नहीं जानता था, तब बड़े भाई दिलीप सिंह का दबदबा था.

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अनंत सिंह के पिता बड़े किसान थे. इनका नाम चंद्रदीप सिंह था. इनके चार बेटे थे - फाजो सिंह, बिरंची सिंह, दिलीप सिंह और अनंत सिंह. 80 के दशक स्थानीय स्तर पर वर्चस्व की लड़ाई में अनंत सिंह के दो भाई फाजो सिंह और बिरंची सिंह की हत्या हो गई थी. तब दिलीप सिंह ने इलाके में अपना कद बढ़ाना शुरू किया. बेगूसराय के दबंग और तस्कर कामदेव सिंह के वो राइट हैंड बन गए.

फिर 90 के दशक में मोकामा के तत्कालीन विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज को हराकर दिलीप सिंह खुद विधायक बने. उस वक्त उनके छोटे भाई उनके शागिर्द के तौर पर टाल क्षेत्र में अपने पांव जमाने लगे थे. बड़े भाई बिहार सरकार में मंत्री थे. इसलिए छोटे भाई यानी अनंत सिंह को लोग 'छोटे सरकार' बुलाने लगे. 2000 में दिलीप सिंह को एक नए बाहुबली सूरजभान सिंह से चुनाव में हार मिली और इसके बाद दिलीप सिंह ने सियासत से किनारा कर लिया.

इसके बाद भी अनंत सिंह के सितारे सियासी मैदान में बुलंद हुए. अनंत सिंह 2005 में पहली बार जेडीयू के टिकट से विधायक बने. उसके बाद से आजतक का उनका सियासी सफर सबके सामने है.

अनंत सिंह की फैमिली ट्री

अब आते हैं अनंत सिंह के परिवार पर. इन दिनों उनकी छोटी बेटी की शादी की चर्चा हो रही है. इस बीच उनके बेटे का नाम भी सामने आया कि शादी में दामाद के अलावा अनंत सिंह अपने छोटे बेटे को भी कार गिफ्ट करेंगे.

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अनंत सिंह की दो बेटी और तीन बेटे हैं. बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है. बड़ी बेटी का नाम राजनंदिनी सिंह है, जिसकी शादी हो चुकी है. छोटी बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होने वाली है. अनंत सिंह के तीन बेटे हैं. दो जुड़वां बेटे हैं, जिनका नाम अभिषेक सिंह और अंकित सिंह है और सबसे छोटे बेटे का नाम अभिनव सिंह है.

अनंत सिंह की छोटी बेटी की शादी की खूब चर्चा है. इस शादी में देश- विदेश से कई बड़े- बड़े मेहमान आने वाले हैं. सियासत से लेकर बॉलीवुड तक कई बड़ी शख्सियतों को न्योता भेजा गया है. इस शादी का एक बड़ा आकर्षण मोकामा में होने वाली घुड़दौड़ प्रतियोगिता भी है. इसमें भी देश के दूसरे हिस्सों से प्रतिभागी हिस्सा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं. यह आयोजन अनंत सिंह के घोड़ों को लेकर उनके लगाव और आकर्षण को दर्शाता है.

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