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AI और बेकाबू ऑटोमेशन से नौकरियों को खतरा, पोप लियो की बड़ी चेतावनी

पोप लियो चौदहवें ने एआई और बिना नियंत्रण वाले ऑटोमेशन से नौकरियों, इंसानी गरिमा और कामकाज के भविष्य पर खतरे की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी नैतिकता के दायरे में रहे और कारोबार मुनाफे के बजाय कर्मचारियों, पर्यावरण और सबकी भलाई को प्राथमिकता दें.

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pope leo xiv
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई लोगों के काम करने का तरीका बदल रही है. इसके साथ यह सवाल फिर सामने आया है कि जब मशीनें इंसानों के ज्यादा काम करने लगेंगी, तब कर्मचारियों का क्या होगा. पोप लियो चौदहवें ने चेतावनी दी है कि एआई और बिना नियंत्रण वाला ऑटोमेशन नौकरियों, इंसानी गरिमा और कामकाज के भविष्य के लिए खतरा बन सकता है.

पोप का कहना है कि यह मामला केवल मुनाफा कमाने वाली कंपनियों या ज्यादा ताकतवर एआई सिस्टम बनाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनियों पर नहीं छोड़ा जा सकता. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को नैतिकता के दायरे में रहना चाहिए और कारोबार की सफलता को केवल आर्थिक लाभ से नहीं मापा जाना चाहिए. उनके मुताबिक, टेक्नोलॉजी को लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें किनारे नहीं करना चाहिए.

एआई से अनगिनत नौकरियों पर खतरा.

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एक्स पर एक पोस्ट में पोप लियो ने कहा, "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिना नियम वाले ऑटोमेशन से पैदा होने वाली चुनौतियां अनगिनत नौकरियों को खतरे में डाल सकती हैं और इंसान के सही और पूरे विकास के लिए वास्तविक खतरा बन सकती हैं."

उन्होंने आगे कहा, "टेक्नोलॉजी हमेशा नैतिकता के अधीन होनी चाहिए. कोई एल्गोरिदम इंसानी समझ या किसी कर्मचारी की अहमियत की जगह नहीं ले सकता."

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लोगों से पहले नहीं रखा जा सकता मुनाफा.

पोप लियो ने उन कारोबारों पर भी निशाना साधा, जो सफलता का एकमात्र पैमाना आर्थिक लाभ को मानते हैं. उन्होंने लिखा, "जब आर्थिक मुनाफे को सफलता का एकमात्र पैमाना बना दिया जाता है, तब कारोबार इंसानी मूल्यों से दूर हो जाता है और ऐसी पापपूर्ण व्यवस्था में बदल जाता है, जो लोगों को बाहर करती है."

उन्होंने कारोबारी नेताओं से इस सोच पर दोबारा विचार करने की अपील की. पोप ने कहा कि निवेश का मकसद केवल आर्थिक लाभ हासिल करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे कर्मचारियों और पर्यावरण की सुरक्षा भी होनी चाहिए. उनके मुताबिक, कारोबार की सफलता आखिरकार इस आधार पर मापी जानी चाहिए कि उसने सबकी भलाई में कितना योगदान दिया.

कमजोर समुदायों की कीमत पर विकास सही नहीं.

पोप ने कहा कि अगर किसी काम की कीमत कमजोर समुदायों या आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़े, तो उसे प्रगति नहीं कहा जा सकता. उन्होंने कहा, "सच्ची प्रगति वह नहीं है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर कुछ लोगों की खुशहाली बढ़ाए."

उन्होंने यह भी कहा कि नुकसान का बोझ वंचित समुदायों पर डालना या आने वाली पीढ़ियों के जीवन से समझौता करना असली विकास नहीं माना जा सकता.

कला और रचनात्मकता पर भी जता चुके हैं चिंता.

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यह पहली बार नहीं है जब पोप लियो ने एआई को लेकर अपनी बात रखी है. वह पहले भी इंसानी गरिमा, रचनात्मकता और श्रम पर एआई के असर को लेकर चिंता जता चुके हैं.

इससे पहले उन्होंने कलाकारों, चर्च और सांस्कृतिक संस्थानों से एआई से तैयार सामग्री के असर से इंसानियत की रक्षा के लिए मिलकर काम करने की अपील की थी. उनका कहना था कि मशीनों में वह इंसानी अनुभव और इरादा नहीं होता, जो असली कलात्मक अभिव्यक्ति के पीछे मौजूद रहता है.

पोप एआई को "निहत्था" करने की बात भी कह चुके हैं. उन्होंने इस कड़े शब्द के जरिए एआई के लिए नैतिक सुरक्षा उपायों की जरूरत पर ध्यान खींचा था. उनकी ताजा टिप्पणी इस चिंता को कला और रचनात्मकता से आगे कामकाज की दुनिया तक ले जाती है. पोप का कहना है कि एआई और ऑटोमेशन के इस्तेमाल में नौकरियों, इंसानी गरिमा, पर्यावरण और सबकी भलाई को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

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