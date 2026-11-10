'तुम सेक्सुअल प्रिडेटर हो...', जज ने सजा सुनाते हुए कॉमेडियन को भरी कोर्ट में लगाई फटकार

ब्रिटेन के मशहूर कॉमेडियन और टीवी होस्ट रसेल ब्रांड को रेप का दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने दस साल और छह महीने की सजा सुनाई है. रसेल रेप और यौन उत्पीड़न के दोषी हैं. जज ने सजा सुनाते हुए चार महिलाओं के स्टेटमेंट पढ़े जिनसे पता चलता है कि इन घटनाओं का असर उनके जीवन पर वर्षों तक बना रहा.

और पढ़ें

इस पूरे मामले में उन चार महिलाओं की कहानियां भी सामने आईं जिन्होंने लंबे समय तक इस अपराध का दंश झेला और आखिरकार कोर्ट को सामने अपना दर्द रखा. गवाही के दौरान एक महिला ने कोर्ट को बताया कि इस यौन उत्पीडन के बाद वह लंबे समय तक सदमे और मानसिक उथल-पुथल में रही. महिला ने बताया कि इस घटना के बाद उसने अपने बारे में सोचने का तरीका बदल दिया. उसका आत्मसम्मान टूट गया और वह खुद को ही दोष देने लगी. उसके मन में यह डर बैठ गया कि कहीं उसके व्यवहार या किसी संकेत को गलत तरीके से न समझ लिया जाए. सालों तक बाहर जाते समय भी वह असुरक्षित महसूस करती रही.

इस महिला के बयान का सबसे दर्दनाक हिस्सा वह भावना थी, जिसमें उसने खुद को Damaged goods यानी किसी तरह से टूट चुकी या खराब हो चुकी इंसान की तरह महसूस करने की बात कही. उसने बताया कि लंबे समय तक उसके भीतर अपने लिए प्यार और सम्मान की भावना खत्म हो गई थी. घटना के बाद वह ऐसे रिश्तों और परिस्थितियों में भी फंसती रही, जहां उसे खुद की कोई अहमियत महसूस नहीं होती थी. बीस साल बाद भी उस घटना की शर्म और मानसिक पीड़ा उसका पीछा कर रही थी.

Advertisement

इस पूरे मामले में रसेल को सलाखों के पीछे भेजने में सबसे बड़ा सबूत बना. उस महिला की गवाही, जिसके साथ रसेल ने 2009 में रेप किया था. महिला बताती हैं कि इस घटना के बाद उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रह गई. वह ठीक से सो नहीं पाती थी, खाना नहीं खा पाती थी और अपनी भावनाओं को संभालना मुश्किल हो गया था. उसे काम से छुट्टी लेनी पड़ी और कुछ समय के लिए अपने माता-पिता के पास वापस जाना पड़ा.

महिला ने बताया कि पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराना भी उसके लिए आसान फैसला नहीं था. इस घटना के बारे में बोलने के लिए उसे मानसिक रूप से तैयार होने में काफी वक्त लगा. उसके शब्दों में, यह ऐसा दर्द था जिसे वह हर दिन अपने साथ लेकर चलती रही और कई बार उसे लगा कि इसका असर कभी खत्म ही नहीं होगा. घटना ने उसके अपने फैसलों और अपनी समझ पर भरोसे को भी प्रभावित किया.

एक अन्य पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसे यह देखकर तकलीफ होती थी कि जिस घटना ने उसकी जिंदगी पर इतना गहरा असर डाला, उसे करने वाला शख्स अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता और सार्वजनिक रूप से सफल होता रहा. उसने कहा कि उसने भले ही वर्षों तक इस घटना को अपने भीतर दबाकर सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन उसका असर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ.

Advertisement

इन चारों महिलाओं के बयानों में एक बात समान थी कि घटना भले ही कई साल पुरानी थी, लेकिन उसका मानसिक और भावनात्मक असर समय के साथ गायब नहीं हुआ. महिलाओं ने यह भी बताया कि ब्रांड की प्रसिद्धि और प्रभावशाली सार्वजनिक छवि ने उनके लिए अपनी बात कहने को और मुश्किल बनाया. किसी ताकतवर और मशहूर शख्स के खिलाफ आवाज उठाने का डर, यह आशंका कि कोई उनकी बात पर विश्वास करेगा भी या नहीं, उनके लिए लंबे समय तक एक बड़ी बाधा बना रहा.

मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक, महिलाओं के बयानों ने यह साफ किया कि अपराध का असर केवल उस एक घटना तक सीमित नहीं रहता. जांच और मुकदमे के दौरान महिलाओं को उन दर्दनाक अनुभवों को फिर से याद करना पड़ा. सार्वजनिक और मीडिया की नजरों का भी सामना करना पड़ा.

जज ने फैसला सुनाते हुए रसेल ब्रांड को सेक्सुअल प्रिडेटर बोलते हुए उन्हें आड़ें हाथों लिया. उन्होंने दोषी होने के बावजूद रसेल के व्यवहार पर भी चिंता जताई और उन्हें फटकारा.

इस दौरान जब रसेल को सजा सुनाई गई तो वहां मौजूद पीड़िताएं खुद को संभाल नहीं पाईं और रोने लगीं. इस दौरान एक महिला ने कहा कि मुझे खुशी हुई कि किसी ने तो हमारी आवाज सुनी.

Advertisement

बता दें कि रसेल ब्रांड को 2004 से 2009 के बीच एक महिला के साथ रेप और तीन महिलाओं के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया है. रसेल ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि उसके सभी यौन संबंध सहमति से बने थे.

---- समाप्त ----