पेट्रोल पंप पर सरप्राइज टेस्ट! वीडियो में देखें कैसे हो रही है E20 Petrol में इथेनॉल ब्लेंडिंग की टेस्टिंग

E20 पेट्रोल में इथेनॉल की ज्यादा ब्लेंडिंग का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. अब हायर इथेनॉल ब्लेंडिंग की जांच की आंच कर्नाटक से केरल तक पहुंच गई है. अब सवाल सिर्फ पेट्रोल की कीमत और उसकी मात्रा का नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता का भी उठने लगा है. आखिर आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल जा रहा है, उसमें इथेनॉल कितना है? क्या E20 के नाम पर बेचे जा रहे पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा इथेनॉल मिलाया जा रहा है? कर्नाटक में उठे इन सवालों ने अब केरल तक हलचल मचा दी है.

और पढ़ें

मामला इतना गंभीर हो गया है कि अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं और मौके पर ही पेट्रोल के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहे हैं. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अधिकारियों की टीम पेट्रोल पंप पर जांच करती दिखाई दे रही है. कर्नाटक में E20 पेट्रोल के भीतर तय सीमा से ज्यादा इथेनॉल मिलने के दावों के बाद अब केरल सरकार भी सतर्क हो गई है. केरल के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राज्य के अलग-अलग जिलों में पेट्रोल पंपों पर अचानक सरप्राइज टेस्ट शुरू कर दिया है.



यह भी पढें: बन गया इतिहास! 10 लाख लोगों ने खरीदा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर

9 नवंबर को केरल के कोच्चि स्थित एर्नाकुलम जिले के चेबुमुक्कू इलाके में एक इंडियन ऑयल (IOCL) पेट्रोल पंप पर अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों ने पेट्रोल के छह सैंपल लिए. हर सैंपल एक लीटर का था. इनमें से दो सैंपल जांच के लिए कक्कनाड स्थित एनालिटिकल केमिस्ट्री लैब भेजे गए हैं. फिलहाल इनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

Advertisement

देखें कैसे हो रही है पेट्रोल पंप पर सरप्राइज टेस्ट

ANI की ओर से शेयर किए गए वीडियो में केरल के अधिकारियों को पेट्रोल पंप पर पहुंचकर फ्यूल की जांच करते देखा जा सकता है. अधिकारी पेट्रोल के सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि लैब में यह पता लगाया जा सके कि उसमें इथेनॉल की वास्तविक मात्रा कितनी है. इस दौरान पेट्रोल के सैंपल को एक ट्यूब में लिया जाता है और इसे इकट्ठा कर के लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है.

#WATCH | Kochi, Keralam: The Kerala Civil Supplies Department conducts surprise inspections at various petrol pumps in Kochi to check the ethanol content in E20 petrol. https://t.co/OSTYUajsUs — ANI (@ANI) November 9, 2026

केरल सरकार ने पांच जिलों में सैंपल कलेक्शन की योजना बनाई है. इनमें तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोझिकोड, कन्नूर और त्रिशूर शामिल हैं. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है वो पेट्रोल पंपों पर बिना पूर्व सूचना के पहुंचे और सैंपल को इकट्ठा करें. मंत्री अनूप जैकब के मुताबिक, कर्नाटक में इथेनॉल की अधिक मात्रा मिलने की खबरों के अलावा केरल में भी इस संबंध में कुछ शिकायतें मिली थीं. कुछ वाहनों में खराबी आने की शिकायतों को भी इस जांच की एक वजह बताया गया है.

कर्नाटक में E20 पेट्रोल में मिला था 31.2% इथेनॉल

दरअसल, इस पूरे विवाद की शुरुआत कर्नाटक से हुई. कर्नाटक सरकार ने राज्य के सात जिलों से पेट्रोल के 63 सैंपल इकट्ठा कर उनकी जांच कराई थी. राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने दावा किया कि कुछ सैंपल में इथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी की निर्धारित सीमा से काफी ज्यादा मिली है. कुछ सैंपल में यह मात्रा 31.2 फीसदी तक बताई गई.



यह भी पढें: 4.99 लाख की छोटी कार पर टूटे लोग! सबको पछाड़ बनी नंबर 1

Advertisement

राज्य सरकार के मुताबिक, इंडियन ऑयल के कुछ सैंपल में 31.2 फीसदी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सैंपल में 30.5 फीसदी इथेनॉल पाया गया. इन नतीजों के बाद कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल की क्वालिटी और तेल कंपनियों की जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए हैं.

कर्नाटक सरकार के दावों के बीच तेल कंपनियों और केंद्र सरकार ने अलग रुख अपनाया है. तीनों तेल कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL ने कर्नाटक सरकार के जांच प्रोसे और उसके नतीजों पर सवाल उठाए हैं. वहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि तीनों सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जांचे गए 893 सैंपल तय मानकों के अनुरूप पाए गए हैं. मंत्रालय के मुताबिक, इन सैंपल में इथेनॉल की मात्रा 19 से 21 फीसदी के बीच थी, स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं. कर्नाटक के 56 सैंपल भी इस जांच में शामिल थे.

अब लैब रिपोर्ट पर टिकी नजरें

कर्नाटक और केरल में शुरू हुई इस जांच ने E20 पेट्रोल की क्वॉलिटी को लेकर नई बहस छेड़ दी है. फिलहाल केरल सरकार की ओर से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट सामने आना बाकी है. इसके बाद ही पता चलेगा कि राज्य में पेट्रोल के भीतर इथेनॉल की मात्रा तय मानकों के मुताबिक है या नहीं. इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि पेट्रोल पंप पर E20 के नाम से बिकने वाले पेट्रोल में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा कितनी है. क्योंकि गाड़ी चलाने वाले ग्राहकों के लिए सिर्फ पेट्रोल खरीदना ही काफी नहीं है, उन्हें यह भरोसा भी होना चाहिए कि उनकी गाड़ी में निर्धारित मानकों वाला फ्यूल ही डाला जा रहा है.

---- समाप्त ----