घर के आंगन, बालकनी या छत पर लगा तुलसी का पौधा सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बढ़ाता, बल्कि भारतीय घरों में इसका खास धार्मिक महत्व भी है. यही वजह है कि लोग तुलसी की रोजाना पूजा करते हैं और उसकी देखभाल में भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते. लेकिन सर्दियों आते ही ज्यादा घरों में तुलसी की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं. लोग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी तुलसी के पौधे पर सर्दियों और पाले का असर होता ही है. धीरे-धीरे पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं और पूरा पौधा मुरझाया हुआ नजर आने लगता है.

और पढ़ें

ऐसे में ज्यादातर लोग पौधे को बचाने के लिए ज्यादा पानी डालने लगते हैं या फिर उसमें ढेर सारी खाद डाल देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही जल्दबाजी तुलसी के पौधे को और नुकसान पहुंचा सकती है? दरअसल, पत्तियां पीली होने के पीछे पानी ज्यादा होने से लेकर धूप की कमी और कीड़ों का हमला तक कई वजहें हो सकती हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सर्दियों में भी तुलसी को हरा-भरा रख सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.



1. रोज-रोज पानी डालने की गलती न करें: लोग सर्दियों में भी तुलसी को रोजाना पानी देते रहते हैं. तुलसी की पत्तियां पीली होने की सबसे बड़ी वजह जरूरत से ज्यादा पानी देना हो सकती है. कई लोग सोचते हैं कि पौधे को हरा-भरा रखने के लिए रोज पानी डालना जरूरी है. लेकिन ये समझना जरूरी है कि मौसम बदलने पर पानी देने के समय और मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है. ऐसा करने से गमले की मिट्टी हमेशा गीली रहती है और जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाती. इससे जड़ें कमजोर होने लगती हैं और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं.

Advertisement

क्या करें?

पानी डालने से पहले उंगली से गमले की मिट्टी चेक करें.

अगर ऊपर की 1-2 इंच मिट्टी में नमी है, तो पानी न डालें.

गमले में नीचे की तरफ छेद जरूर रखें, ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके.

सर्दियों में पानी देने से पहले मिट्टी की नमी जरूर चेक करें.

2. तुलसी को धूप से दूर न रखें: सर्दियों में धूप कम निकलती है, ऐसे में कई बार तुलसी का गमला ऐसी जगह रखा रहता है जहां रोशनी अच्छे से नहीं पहुंचती है. तुलसी को अच्छी तरह बढ़ने और हरा-भरा रहने के लिए धूप की जरूरत होती है. धूप की कमी से इसकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और तना भी कमजोर होने लगता है.

क्या करें?

तुलसी के गमले को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की अच्छी धूप आती हो.

अगर पौधा छायादार जगह पर रखा है, तो उसे धीरे-धीरे धूप वाली जगह पर ले जाएं.

सर्दियों में कुछ दिनों के अंतराल पर गमले की जगह बदल सकते हैं, ताकि पौधे को अच्छी रोशनी मिलती रहे.

3. पुरानी मिट्टी और खाद को न करें नजरअंदाज: कई बार तुलसी का पौधा लंबे समय तक एक ही मिट्टी में लगा रहता है. समय के साथ मिट्टी सख्त होने लगती है और उसमें मौजूद पोषक तत्व भी कम हो सकते हैं. खासतौर पर नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी से पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगता है.

Advertisement

क्या करें?

समय-समय पर गमले की मिट्टी को चेक कर लें.

अगर मिट्टी बहुत सख्त हो गई है, तो उसे हल्के हाथों से ढीला करें.

जरूरत पड़ने पर नई पॉटिंग मिक्स मिट्टी मिलाएं.

पौधे में ऑर्गेनिक खाद डालें. जरूरत से ज्यादा खाद डालने से बचें.

4. पत्तियों पर कीड़े और भूरे धब्बे तो नहीं?

कई बार तुलसी की पत्तियां पीली होने की वजह कीड़े या फंगल इंफेक्शन भी हो सकता है. अगर पत्तियों के नीचे छोटे-छोटे कीड़े, सफेद जाले, चिपचिपापन या भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो पौधे की अच्छी तरह चेक करने की जरूरत है.

क्या करें?

पौधे की पीली पड़ चुकी पत्तियों को साफ कैंची से हटा दें.

गमले को ऐसी जगह रखें जहां एयर फ्लो अच्छा रहे.

जरूरत पड़ने पर खाने योग्य पौधों के लिए नीम वाले कीटनाशक का इस्तेमाल करें.

पौधे की पत्तियों को समय-समय पर चेक करते रहें.

5. सर्दियों की ठंडी हवा से तुलसी को बचाएं: नवंबर-दिसंबर में टेंपरेचर कम होने के साथ तुलसी के पौधे की बढ़त भी धीमी हो सकती है. रात में चलने वाली ठंडी हवाएं और कम टेंपरेचर इसकी पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में पौधा मुरझाया हुआ दिखने लगता है और पत्तियां सूखकर गिर सकती हैं.

क्या करें?

तुलसी के गमले को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप आती हो.

रात में पौधे को सीधी ठंडी हवा से बचाएं.

बहुत ज्यादा ठंड होने पर गमले को किसी सुरक्षित और रोशनी वाली जगह पर रख दें.

पौधे को ऐसी जगह न रखें जहां दिनभर धूप न पहुंचती हो.

तुलसी की पीली पत्तियों को तोड़ना सही है या नहीं?

अगर तुलसी की कुछ पत्तियां पूरी तरह पीली होकर सूख गई हैं, तो उन्हें साफ कैंची से हटा सकते हैं. इससे पौधे की सफाई बनी रहती है और सूखी पत्तियां अलग हो जाती हैं. हालांकि, हर पीली पत्ती को देखते ही तोड़ना सही नहीं है. पहले यह समझना जरूरी है कि पत्तियां मौसम बदलने की वजह से पीली हो रही हैं या पौधे में कोई समस्या है.

Advertisement

अगर लगातार नई पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं और तना कमजोर होने लगा है, तो पानी, धूप, मिट्टी और कीड़ों की समस्या को चेक करें.



इन 3 बातों का रखेंगे ध्यान तो हरी-भरी रहेगी तुलसी

तुलसी के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए किसी महंगे प्रोडक्ट या खास इंतजाम की जरूरत नहीं है. बस पानी, धूप और मिट्टी का सही बैलेंस बनाए रखना जरूरी है. रोजाना बिना जांच किए पानी न डालें, पौधे को पर्याप्त धूप दें और समय-समय पर मिट्टी की हालत देखते रहें. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सर्दियों में भी अपने तुलसी के पौधे को हरा-भरा बनाए रख सकते हैं.

---- समाप्त ----