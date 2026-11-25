घर के आंगन, बालकनी या छत पर लगा तुलसी का पौधा सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बढ़ाता, बल्कि भारतीय घरों में इसका खास धार्मिक महत्व भी है. यही वजह है कि लोग तुलसी की रोजाना पूजा करते हैं और उसकी देखभाल में भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते. लेकिन सर्दियों आते ही ज्यादा घरों में तुलसी की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं. लोग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी तुलसी के पौधे पर सर्दियों और पाले का असर होता ही है. धीरे-धीरे पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं और पूरा पौधा मुरझाया हुआ नजर आने लगता है.
ऐसे में ज्यादातर लोग पौधे को बचाने के लिए ज्यादा पानी डालने लगते हैं या फिर उसमें ढेर सारी खाद डाल देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही जल्दबाजी तुलसी के पौधे को और नुकसान पहुंचा सकती है? दरअसल, पत्तियां पीली होने के पीछे पानी ज्यादा होने से लेकर धूप की कमी और कीड़ों का हमला तक कई वजहें हो सकती हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सर्दियों में भी तुलसी को हरा-भरा रख सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.
1. रोज-रोज पानी डालने की गलती न करें: लोग सर्दियों में भी तुलसी को रोजाना पानी देते रहते हैं. तुलसी की पत्तियां पीली होने की सबसे बड़ी वजह जरूरत से ज्यादा पानी देना हो सकती है. कई लोग सोचते हैं कि पौधे को हरा-भरा रखने के लिए रोज पानी डालना जरूरी है. लेकिन ये समझना जरूरी है कि मौसम बदलने पर पानी देने के समय और मात्रा का भी ध्यान रखना जरूरी है. ऐसा करने से गमले की मिट्टी हमेशा गीली रहती है और जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पाती. इससे जड़ें कमजोर होने लगती हैं और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं.
क्या करें?
2. तुलसी को धूप से दूर न रखें: सर्दियों में धूप कम निकलती है, ऐसे में कई बार तुलसी का गमला ऐसी जगह रखा रहता है जहां रोशनी अच्छे से नहीं पहुंचती है. तुलसी को अच्छी तरह बढ़ने और हरा-भरा रहने के लिए धूप की जरूरत होती है. धूप की कमी से इसकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं और तना भी कमजोर होने लगता है.
क्या करें?
3. पुरानी मिट्टी और खाद को न करें नजरअंदाज: कई बार तुलसी का पौधा लंबे समय तक एक ही मिट्टी में लगा रहता है. समय के साथ मिट्टी सख्त होने लगती है और उसमें मौजूद पोषक तत्व भी कम हो सकते हैं. खासतौर पर नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी से पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगता है.
क्या करें?
4. पत्तियों पर कीड़े और भूरे धब्बे तो नहीं?
कई बार तुलसी की पत्तियां पीली होने की वजह कीड़े या फंगल इंफेक्शन भी हो सकता है. अगर पत्तियों के नीचे छोटे-छोटे कीड़े, सफेद जाले, चिपचिपापन या भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो पौधे की अच्छी तरह चेक करने की जरूरत है.
क्या करें?
5. सर्दियों की ठंडी हवा से तुलसी को बचाएं: नवंबर-दिसंबर में टेंपरेचर कम होने के साथ तुलसी के पौधे की बढ़त भी धीमी हो सकती है. रात में चलने वाली ठंडी हवाएं और कम टेंपरेचर इसकी पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ऐसे में पौधा मुरझाया हुआ दिखने लगता है और पत्तियां सूखकर गिर सकती हैं.
क्या करें?
तुलसी की पीली पत्तियों को तोड़ना सही है या नहीं?
अगर तुलसी की कुछ पत्तियां पूरी तरह पीली होकर सूख गई हैं, तो उन्हें साफ कैंची से हटा सकते हैं. इससे पौधे की सफाई बनी रहती है और सूखी पत्तियां अलग हो जाती हैं. हालांकि, हर पीली पत्ती को देखते ही तोड़ना सही नहीं है. पहले यह समझना जरूरी है कि पत्तियां मौसम बदलने की वजह से पीली हो रही हैं या पौधे में कोई समस्या है.
अगर लगातार नई पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं और तना कमजोर होने लगा है, तो पानी, धूप, मिट्टी और कीड़ों की समस्या को चेक करें.
इन 3 बातों का रखेंगे ध्यान तो हरी-भरी रहेगी तुलसी
तुलसी के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए किसी महंगे प्रोडक्ट या खास इंतजाम की जरूरत नहीं है. बस पानी, धूप और मिट्टी का सही बैलेंस बनाए रखना जरूरी है. रोजाना बिना जांच किए पानी न डालें, पौधे को पर्याप्त धूप दें और समय-समय पर मिट्टी की हालत देखते रहें. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप सर्दियों में भी अपने तुलसी के पौधे को हरा-भरा बनाए रख सकते हैं.