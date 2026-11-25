गुरुग्राम की रहने वाली श्रुति कुंदन ने साल 2017 में Genpact से अपने करियर की शुरुआत की थी. यहां उन्होंने प्रोसेस एसोसिएट के तौर पर काम किया. इसके बाद वह TCS से जुड़ीं और फिर साल 2022 में Accenture में फाइनेंशियल एनालिस्ट की रोल पर काम किया. करीब सात साल के कॉरपोरेट अनुभव के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया. बता दें कि श्रुति को क्रिएटिव कामों में दिलचस्पी थी. इसी रुचि को उन्होंने बिजनेस में बदलने की कोशिश की. साल 2023 में उन्होंने घर से हाथों से बनी मोमबत्तियां तैयार करना शुरू किया और अपने ब्रांड Boholette के नाम से उन्हें बेचना शुरू किया.

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₹11 हजार से खरीदा सामान, फिर मिला बड़ा ऑर्डर

श्रुति ने इस काम की शुरुआत करीब 11 हजार रुपये के निवेश से की. उन्होंने मोम, सांचे और दूसरी जरूरी चीजों पर पैसे इन्वेस्ट किए. शुरुआत में उन्होंने लड्डू के आकार वाली मोमबत्तियां बनाईं. उनकी पहली बिक्री पुणे के एक बेकरी कारोबारी को 10 मोमबत्तियों को बेचकर हुई जिसकी कीमत 600 रुपये थी. इसके बाद गणेश चतुर्थी के दौरान उनकी बाकी मोमबत्तियां भी बिक गईं. अक्टूबर 2023 में उन्हें दुबई से 700 मोमबत्तियों का बड़ा ऑर्डर मिला. उस समय उनके पास सीमित सांचे थे और वह घर से ही काम कर रही थीं. इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें लगातार तीन दिन मेहनत करनी पड़ी.

मोमबत्तियों से पैकेजिंग बिजनेस तक कैसे पहुंचीं?

जैसे-जैसे श्रुति की बिजनेस बढ़ने लगा, उनके साथ नई जरूरतें सामने आई. क्रिसमस और गिफ्ट ऑर्डर के लिए उन्हें अच्छी क्वालिटी के बॉक्स चाहिए थे, लेकिन सप्लायर कम से कम 2,000 बॉक्स का ऑर्डर लेने की शर्त रखते थे. छोटे कारोबारियों के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पैकेजिंग खरीदना मुश्किल था.

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जब श्रुति ने अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, तो कई छोटे कारोबारियों ने उनसे कम संख्या में बॉक्स खरीदने की इच्छा जताई. यहीं से उन्हें पैकेजिंग के बिजनेस का आइडिया मिला.उन्होंने छोटे ब्रांड्स और D2C कारोबारियों को कम मात्रा में प्रीमियम पैकेजिंग उपलब्ध कराना शुरू किया.

अब हर महीने 3 से 5 लाख रुपये की बिक्री

इस दौरान पोस्ट में उन्होंने बताया कि Boholette ने अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच 2,804 ऑर्डर पूरे किए और करीब 38 लाख रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया. सामान्य महीनों में कारोबार की मासिक बिक्री करीब 3 लाख से 5 लाख रुपये रहती है. वहीं, त्योहारों के सीजन में यह बढ़कर 10 से 11 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. बिजनेस को बढ़ाने के लिए श्रुति ने आगे भी निवेश किया. मार्च 2026 तक उनका कुल निवेश करीब 8.56 लाख रुपये हो गया था. इसमें 6.5 लाख रुपये की सेमी-ऑटोमैटिक डाई-पंचिंग मशीन भी शामिल है, जिसकी मदद से वह पैकेजिंग बॉक्स खुद तैयार कर सकती हैं.

घर से शुरू हुआ काम अब वेयरहाउस तक पहुंचा

बिजनेस की शुरुआत में श्रुति धर से ही ऑर्डर तैयार करती थीं लेकिन जैसे ही उनका बिजनेस आगे बढ़ा और रोजाना कूरियर पिकअप की संख्या बढ़ने के बाद उन्हें अलग जगह की जरूरत महसूस हुई. अब उनका कारोबार गुरुग्राम में करीब 1,200 वर्ग फुट के वेयरहाउस से चल रहा है. श्रुति के मुताबिक, कॉरपोरेट नौकरी का अनुभव भी अपना बिजनेस संभालने में काम आया. पहले की नौकरियों में सीखी गई फाइनेंस, ऑपरेशंस और क्लाइंट मैनेजमेंट की बातें उन्होंने अपने कारोबार में लागू कीं. उनके पति और परिवार ने भी इस सफर में उनका साथ दिया.

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