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पुणे: अमरूद का लालच देकर 9 साल की मासूम से रेप के बाद मर्डर, CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया आरोपी

पुणे में नौ साल की मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी युवक ने रेप किया. इसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया. आरोपी में घर में टीवी देख रही बच्ची को अमरूद का लालच देकर अपने साथ ले गया था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

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9 साल की बच्ची को आरोपी अमरूद का लालच देकर साथ ले गया. (फोटो प्रतीकात्मक है)
9 साल की बच्ची को आरोपी अमरूद का लालच देकर साथ ले गया. (फोटो प्रतीकात्मक है)

पुणे जिले के जुन्नार तहसील के पिंपलवाड़ी गांव से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. दरअसल, यहां एक नौ साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है. इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी उसी के पड़ोस में रहने वाला 25 साल का एक युवक है. वह पेशे से दैनिक वेतन भोगी मजदूर है.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान की और उसे तुरंत हिरासत में ले लिया है. इस जघन्य अपराध के बाद से पूरे इलाके में भारी आक्रोश है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह खौफनाक घटना मंगलवार दोपहर की है. बच्ची उस समय अपने घर पर आराम से बैठकर टेलीविजन देख रही थी. तभी आरोपी उसके पास पहुंचा और उसे खाने के लिए अमरूद का लालच दिया. 

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आरोपी ने बहला-फुसलाकर मासूम को घर के बाहर बुलाया और उसे अपने साथ पास ही के एक गन्ने के खेत में ले गया. जब काफी देर तक बच्ची अपने घर वापस नहीं लौटी, तो परिवार के लोगों को चिंता हुई. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और जब वह नहीं मिली, तो तुरंत पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई.

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यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: पुणे में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, 25 साल का पड़ोसी युवक गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज से खुला मामले का राज

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए अपनी जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज की जांच करने पर पुलिस को एक सुराग मिला जिसमें बच्ची उस संदिग्ध आरोपी के साथ जाती हुई दिखाई दी.

फुटेज के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया. सख्ती से पूछताछ करने के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर ही पुलिस उस जगह पहुंची जहां उसने बच्ची का शव छुपाया हुआ था. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

इस भयावह घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मच गया है. महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस घटना को बेहद चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है. उन्होंने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए और आरोपी के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई हो.

यह भी पढ़ें: रेप का आरोपी पुलिसवाला मुंबई से अरेस्ट, कोलकाता के गेस्ट हाउस में महिला से रेप का आरोप

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महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने यहा भी कहा कि वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह अपील करेंगी कि इस पूरे मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा मिल सके. पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने बताया कि आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही समुदाय से थे और एक-दूसरे को पहले से ही जानते थे. पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से कर रही है.

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