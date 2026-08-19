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RENT पर बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड... जरा संभलकर, बैंक खाते तक पहुंचेगा हाथ

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नए तरह का स्कैम सामने आया है, जहां विक्टिम को बड़ी ही चालाकी से शिकार बनाया जा रहा है. रेंट पर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जैसे मैसेज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, जो साइबर ठगों की एक चाल हो सकती है. इससे दूर रहना चाहिए.

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रेंट पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पीछे स्कैमर्स हो सकते हैं. (Photo: )
रेंट पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के पीछे स्कैमर्स हो सकते हैं. (Photo: )

किराए पर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड और डेटिंग के नाम पर एक नया स्कैम सामने आया है, जहां विक्टिम को बड़ी ही चालाकी से शिकार बनाया जा रहा है. इस स्कैम की जानकारी गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी Cyber Dost I4C ने शेयर की है. 

साइबर दोस्त I4C ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट करके न्यू स्कैम के बारे में बताया है. पोस्ट में बताया है कि सोशल मीडिया पर RENT A Boyfriend के नाम पर से फर्जी विज्ञापन सर्कुलेट हो रहे हैं. 

AI जनरेटेड फोटोज यूज करते हैं

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पोस्ट के मुताबिक, साइबर स्कैमर्स आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) जनरेटेड फोटोज और फेस प्रोफाइल तैयार करके लोगों को धोखा दे रहे हैं. वे लोगों को फर्जी इमेज के जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे कुछ रुपयों की डिमांड की जाती है. 

यह भी पढ़ें: Cyber Fraud Warning: Cockroach Janata Party के नाम पर ऐसे हो रहा साइबर फ्रॉड, रहें सावधान

फर्जी डेटिंग ऐप्स से दूर रहना चाहिए 

रेंट बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड या फर्जी डेटिंग ऐप्स से दूर रहना चाहिए. ऐसे प्लेटफॉर्म पर ढेरों संदिग्ध लोग होते हैं, जिनका इरादा आपके बैंक खाते में सेंध लगाना होता है.  

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साइबर दोस्त I4C ने किया पोस्ट 

ऐप्स या प्लेटफॉर्म पर सतर्क रहना चाहिए 

बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या डेटिंग ऐप्स पर अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद हमेशा सतर्क रहें. यहां शख्स को अलर्ट रहना चाहिए. हर किसी पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: Google की बड़ी तैयारी, Cyber fraud से बचाएगा ये फीचर, फोन पर ऐसे करेगा काम

पैसे मांगना है रेड फ्लैग

ऑनलाइन होने वाले प्यार में अगर कोई आपसे पैसे मांगता है,  ये स्कैम का एक रेड फ्लैग है. ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ये बैंक खाते में सेंधमारी लगा सकते हैं. 

रेंट पर मिलने वाली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अपनी कोई मजबूरी का झांसा देकर वे मोटी रकम की मांग कर सकते हैं. कई केस में बैंक खाता तक खाली हो जाता है. 

रेंट पर मिलने वाले बॉयफ्रेंड के साथ बैंक डिटेल्स, फोन पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड (OTP) आदि को शेयर ना करें. वे झांसा देकर बैंक खाते तक ेमं सेंधमारी लगा सकतगे हैं. 

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