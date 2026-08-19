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महाराष्ट्र: पुणे में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, 25 साल का पड़ोसी युवक गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपलवंडी गांव में साढ़े 9 साल की बच्ची की कथित यौन उत्पीड़न के बाद हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक 25 वर्षीय आरोपी बच्ची को अमरूद देने के बहाने खेत में ले गया था. बच्ची के लापता होने पर परिवार ने शिकायत दर्ज कराई.

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मामले का डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने लिया संज्ञान. (Photo: Representational )
मामले का डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने लिया संज्ञान. (Photo: Representational )

महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने पड़ोस में रहने वाली साढ़े 9 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया और उसकी हत्या कर दी. एक एजेंसी के मुताबिक यह घटना मंगलवार दोपहर जुन्नार तहसील के पिंपलवंडी गांव में हुई. 25 साल का आरोपी, जो दिहाड़ी मज़दूर है, उसे हिरासत में ले लिया गया है. महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने इस घटना को "बेहद चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण" बताया. उन्होंने पुलिस को मामले की गहन जांच करने और दोषी के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

पवार ने कहा कि वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने का आग्रह करेंगी. पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (SP) संदीप सिंह गिल ने बताया कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे. गिल ने बताया कि दोपहर में जब बच्ची टीवी देख रही थी, तो वह उसके घर गया और अमरूद देने के बहाने उसे अपने साथ ले गया. वह कथित तौर पर बच्ची को पास के एक खेत में ले गया, जहां उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसकी हत्या कर दी.

बच्ची के नहीं मिलने पर परिजनों ने दर्ज कराई शिकायत
शाम को जब बच्ची नहीं मिली, तो उसके परिवार ने उसे ढूंढा और बाद में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. अधिकारी ने कहा कि जांच और इलाके के CCTV फुटेज के विश्लेषण के दौरान पता चला कि बच्ची आरोपी के साथ थी. इसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 

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बाद में शव बरामद किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. गिल ने आगे कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. आगे की जांच चल रही है. डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने दोषी के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया. उन्होंने फ़ोन पर SP गिल से बात की और घटना की जांच की समीक्षा की. पवार ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और वह जल्द ही गांव जाकर पीड़ित परिवार से मिलेंगी.

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