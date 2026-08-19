दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, डिपोर्टेशन की तैयारी

दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को क्राइम ब्रांच की ARSC टीम ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मुहम्मद अदनान पुत्र मुहम्मद कामिल, निवासी A-90, कोरंगी-06, कराची, पाकिस्तान के तौर पर हुई है. क्राइम ब्रांच की टीम को दिल्ली में एक पाकिस्तानी नागरिक के अवैध रूप से रहने की विशेष सूचना मिली थी. इसी सूचना के आधार पर ACP/ARSC, क्राइम ब्रांच की निगरानी में टीम ने आरोपी को ट्रेस कर उसे पकड़ लिया.

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जांच और दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान सामने आया कि मुहम्मद अदनान भारत में रहने के लिए जरूरी वैध वीजा और यात्रा दस्तावेज पेश नहीं कर सका. पुलिस के मुताबिक, वह दिल्ली में रह रहा था और यहां काम भी कर रहा था. शुरुआती जांच में पता चला कि वह दिल्ली-6 इलाके में रहकर शेफ के तौर पर काम करता था. पुलिस ने उसके भारत आने और यहां रहने से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाई.

जांच में मुहम्मद अदनान की यात्रा का पुराना रिकॉर्ड भी सामने आया. 30 दिसंबर 2022 को अदनान अपनी पत्नी जैनब पुत्री अब्दुल्ला, के साथ अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिए भारत से पाकिस्तान गया था. इसके बाद उसकी पत्नी जैनब अधिकृत इमिग्रेशन चैनल के जरिए दोबारा भारत लौट आई थी. हालांकि, अदनान के भारत लौटने को लेकर जांच में अलग जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, उसने भारत आने के लिए निर्धारित इमिग्रेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया.

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क्राइम ब्रांच की जांच के अनुसार, मुहम्मद अदनान मई 2025 में नेपाल के रास्ते भारत में दोबारा दाखिल हुआ. आरोप है कि इस दौरान उसने निर्धारित इमिग्रेशन औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया. इसके बाद वह दिल्ली पहुंचा और यहां लगातार अवैध रूप से रहने लगा. जांच में उसके दिल्ली में रहने की एक लोकेशन कूचा चेलान, दरियागंज, दिल्ली के रूप में सामने आई. पुलिस अब उसके भारत में रहने की पूरी अवधि और गतिविधियों से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है.

विशेष सूचना मिलने के बाद ARSC, क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए 15 अगस्त 2026 को मुहम्मद अदनान को पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद उसके दस्तावेजों, पहचान और भारत में रहने से जुड़े दावों की गहन जांच की गई. इसके बाद मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट और स्पेशल सेल के अधिकारियों ने भी उससे संयुक्त पूछताछ की. इस दौरान उपलब्ध जानकारियों और उसके पुराने रिकॉर्ड का सत्यापन किया गया.

संयुक्त पूछताछ और विस्तृत सत्यापन के बाद अधिकारियों ने मुहम्मद अदनान के खिलाफ आगे की कार्रवाई की सिफारिश की. उसके भारत में रहने को वैध ठहराने वाले जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने के बाद उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया. अधिकारियों ने उसके एंटीसेडेंट्स और उपलब्ध इनपुट की भी जांच की. इसके बाद कानून के मुताबिक उसके प्रत्यर्पण यानी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई.

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क्राइम ब्रांच के मुताबिक, मुहम्मद अदनान को अब डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक सेवा सदन, लामपुर में प्रतिबंधित रखा गया है. यहां रखे जाने का उद्देश्य उसके खिलाफ जरूरी कानूनी और डिपोर्टेशन संबंधी प्रक्रिया को पूरा करना है. पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले में आगे की कार्रवाई कर रही हैं. अधिकारियों के मुताबिक, मुहम्मद अदनान को कानून के तहत जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पाकिस्तान भेजा जाएगा.

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