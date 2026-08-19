एंजियोप्लास्टी के बाद जेपी नड्डा एम्स से डिस्चार्ज, बोले- मैं एकदम ठीक हूं

BJP के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एंजियोप्लास्टी के बाद एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना हेल्थ अपडेट शेयर की है और सभी शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया है.
जेपी नड्डा ने स्वस्थ होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एंजियोप्लास्टी के बाद मुझे एम्स से छुट्टी दे दी गई है. मैं स्वस्थ हूं और बिल्कुल ठीक हूं.'
नड्डा ने आगे कहा कि वो बेहतरीन देखभाल और समर्पण के लिए एम्स के डॉक्टरों और कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद करते हैं.
शुभचिंतकों को कहा धन्यवाद
अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मिले समर्थन को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा, 'अस्पताल में रहने के दौरान प्रार्थनाओं, फोन कॉल और संदेशों के लिए मैं अपने सभी शुभचिंतकों का भी धन्यवाद करता हूं. आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है.'
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17 अगस्त को हुई थी एंजियोप्लास्टी
बता दें कि जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 13 अगस्त को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था. वो वहां पिछले 6 दिनों से एडमिट थे जहां उनका इलाज चल रहा था. 17 अगस्त को उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी, जिसके बाद अब जेपी नड्डा स्वस्थ हैं और अस्पताल से घर आ गए हैं.