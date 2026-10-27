तमिलनाडु की थेनी जेल में धरे रह गए सुरक्षा इंतजाम, 17 कैदी हुए फरार, 5 गिरफ्तार, 12 की तलाश में जुटी पुलिस

तमिलनाडु के थेनी जिले की जेल से 17 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है. घटना 26 अक्टूबर 2026 की रात करीब 10 बजे की है. बताया गया कि जेल के तीसरे ब्लॉक में एक कैदी को मिर्गी का दौरा पड़ने की बात कहकर शोर मचाया गया. इसकी जांच करने पहुंचे जेल प्रहरी को कैदियों ने काबू कर लिया और भागने की कोशिश की. इस दौरान कैदियों ने मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को भी काबू कर लिया और चाबियां छीनकर जेल से फरार हो गए.

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थेनी जिला जेल 10 जनवरी 2019 से थेक्कमपट्टी में संचालित हो रही है. जेल की अधिकृत क्षमता 200 कैदियों की है, लेकिन 26 अक्टूबर 2026 को यहां कुल 334 कैदी बंद थे. इस तरह जेल में उसकी निर्धारित क्षमता से 134 अधिक कैदी मौजूद थे. इसी जेल में रात के समय कैदियों के फरार होने की घटना हुई, जिसके बाद पुलिस और जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

घटना रात करीब 10 बजे शुरू हुई, जब कुछ कैदियों ने शोर मचाया कि तीसरे ब्लॉक में एक कैदी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है. यह सूचना मिलने पर तीसरे ब्लॉक में तैनात ग्रेड-2 वार्डर स्टालिन प्रभु (नंबर 15) कैदी की स्थिति जानने के लिए अंदर पहुंचे. इसी दौरान कैदियों ने उन्हें काबू कर लिया और जेल से भागने की कोशिश शुरू कर दी. मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कैदियों ने उन्हें भी काबू कर लिया.

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सुरक्षाकर्मियों को काबू करने के बाद कैदियों ने चाबियां छीन लीं और जेल का मुख्य प्रवेश द्वार खोलकर फरार हो गए. इस घटना में कुल 17 कैदी जेल से बाहर निकलने में कामयाब रहे. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फरार कैदियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया. पुलिस की कार्रवाई के दौरान पांच कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी 12 कैदी अब भी फरार हैं.

जेल से फरार होने वाले कैदियों की सूची में लिंगाप्रसाथ, सोलाई मुगिलेश्वरन, राजा सिकंदर, मीनाक्षी सुंदरम, सिलंबरासन, करुप्पासामी, सबरीनाथन, पोनमुथुसेल्वम, निशांत, प्रवीणकुमार, मुथुएलंगोवन, रेजिन, धरुणकुमार, तिरुपति, राजकुमार, पांडिसेल्वम और कार्तिकराजा शामिल हैं. ये सभी 26 अक्टूबर की रात जेल से फरार हुए थे. पुलिस ने इन सभी की तलाश के लिए अभियान चलाया है.

पुलिस ने फरार हुए 17 कैदियों में से पांच को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए कैदियों की पहचान प्रवीणकुमार, सिलंबरासन, राजा सिकंदर, राजकुमार और लिंगाप्रसाथ के रूप में हुई है. इन पांचों को दोबारा हिरासत में ले लिया गया है. वहीं, बाकी 12 कैदियों को पकड़ने के लिए तमिलनाडु पुलिस बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चला रही है.

इस घटना के संबंध में गांधामनूर पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 324/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 121(1), 296(b), 115(2), 118(1), 309(4), 109, 262 और 353/3 के तहत केस दर्ज किया है. मामले की जांच के साथ ही फरार कैदियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है. पुलिस और जेल प्रशासन घटना से जुड़े तथ्यों की समीक्षा कर रहे हैं.

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जेल से 17 कैदियों के फरार होने के मामले में ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में थेनी जिला जेल के नौ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई जेल की सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक के बाद की गई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए जेल और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. अधिकारियों ने घटना के बाद की स्थिति की समीक्षा की.

घटना के बाद तमिलनाडु के जेल और पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने थेनी जिला जेल का दौरा किया. इनमें जेल एवं सुधार सेवा के महानिदेशक डॉ. संदीप राय राठौड़, जेल एवं सुधार सेवा के महानिरीक्षक आर. कनकराज और मदुरै रेंज के उप महानिरीक्षक डॉ. ए. मुरुगेसन शामिल हैं. मदुरै सेंट्रल जेल के अधीक्षक आर. कृष्णराज भी मौके पर पहुंचे.

इसके अलावा, मदुरै दक्षिण क्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक विजयेन्द्रा बिदरी, मदुरै रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉ. अभिनव कुमार और थेनी जिले के पुलिस अधीक्षक प्रवीण गौतम ने भी जेल का दौरा किया. अधिकारियों ने घटना के बाद की स्थिति की समीक्षा की. फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता फरार 12 कैदियों को गिरफ्तार करना है.

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