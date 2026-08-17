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JSSC CGL एग्जाम कैंसिल, TDPL के जरिए हुईं सभी भर्तियां भी रद्द, सोरेन सरकार ने मांगी छात्रों की मांग

झारखंड में JSSC CGL समेत TDPL के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. सीएम हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान किया है. जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी.

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JSSC CGL समेत TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द. (Photo: PTI)
JSSC CGL समेत TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द. (Photo: PTI)

झारखंड में 24 दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम हेमंत सोरेन ने एजेंसी TDPL के जरिए कराई गई JSSC CGL सहित सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को रद्द करने का ऐलान किया है. साथ ही साल 2014 से अब तक हुई सभी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की CID जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं. इस फैसले के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लंबे समय से धरना दे रहे छात्रों में खुशी का माहौल देखने को मिला.

प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के मामलों को लेकर राज्य भर के अभ्यर्थी पिछले 24 दिनों से राजधानी रांची की सड़कों पर डटे हुए थे. इससे पहले मंत्रियों की टीम के साथ छात्रों की बातचीत बेनतीजा रही थी.

कैबिनेट सहयोगियों के साथ अहम बैठक के बाद युवाओं के हक में यह फैसला सुनाया गया. छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विवादित एजेंसी से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं फौरन रोक दी गई हैं.

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जश्न

फैसले की सूचना मिलते ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे. हफ्तों से अनशन और धरने पर बैठे छात्रों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जीत का स्वागत किया. अभ्यर्थियों का कहना है कि यह उनकी अटूट एकजुटता और न्याय की मांग का ही नतीजा है.

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रिटायर्ड जज की कमेटी करेगी गड़बड़ियों की जांच

सीएम हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि हाल की परीक्षाओं में तय नियमों (SOP) का सही तरीके से पालन नहीं हुआ था, जिससे बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं.

पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनेगी. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे.

2014 से हुई सभी भर्तियों की CID जांच

सीआईडी (CID) और एसआईटी (SIT) की जांच के दौरान कई अहम और दोषी ठहराने वाले तथ्य सामने आए हैं.

जांच में खुलासा हुआ कि JSSC के जरिए भर्ती हुए कुछ लोग JPSC में धोखाधड़ी और धांधली करने के आरोप में गिरफ्तार किए जा रहे हैं. इसी वजह से 2014 के बाद से आयोजित सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की मुकम्मल जांच सीआईडी को सौंप दी गई है ताकि छोटी से लेकर बड़ी गड़बड़ी तक को बेनकाब किया जा सके.

 

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

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