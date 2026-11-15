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बदरीनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में ढका मंदिर

बदरीनाथ धाम में कपाट बंद होने से एक दिन पहले सीजन की पहली बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को सफेद चादर से ढक दिया है. मंदिर से लेकर घर, दुकान और पहाड़ियों तक बर्फ नजर आ रही है. 16 नवंबर को रात 9:37 बजे कपाट बंद होंगे, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.

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बदरीनाथ में बर्फबारी का अद्भुत नजारा.(Photo: Kamalnayan Silodi/ITG)
बदरीनाथ में बर्फबारी का अद्भुत नजारा.(Photo: Kamalnayan Silodi/ITG)

उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम में भगवान बदरीविशाल के कपाट बंद होने से ठीक एक दिन पहले मौसम ने ऐसी करवट ली कि पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर में ढक गया. रविवार तड़के सुबह से ही यहां झमाझम बर्फबारी का सिलसिला जारी है. मंदिर परिसर से लेकर आसपास के पहाड़, घर, मकान, दुकान और होटल तक हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है. ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति भी भगवान बदरीविशाल के शीतकालीन प्रवास की तैयारियों में जुट गई हो.

बदरीनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को रात 9 बजकर 37 मिनट पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. यात्रा समाप्त होने में अब महज एक दिन बाकी है. इसके बावजूद कड़ाके की ठंड और लगातार गिरती बर्फ के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है. मंदिर परिसर, सभा मंडप और बाहरी प्रांगण में तीर्थयात्रियों की चहल-पहल बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: पितृपक्ष में बदरीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, 8 दिन में 60 हजार से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे ब्रह्मकपाल

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बर्फबारी के बीच श्रद्धालु भगवान बदरीविशाल के दर्शन कर रहे हैं और इस खूबसूरत नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं. कई तीर्थयात्री यहां के अद्भुत दृश्यों को अपने घर-परिवार के साथ साझा कर रहे हैं. लगातार हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है और पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. आसपास की पहाड़ियां पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी हैं.

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बदरीनाथ धाम

छह महीने देवताओं के हाथों में रहती है पूजा की जिम्मेदारी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बदरीनाथ धाम में शीतकाल के छह महीने भगवान बदरीविशाल की पूजा-अर्चना देवताओं द्वारा की जाती है. वहीं, यात्रा के छह महीने मनुष्यों को भगवान के दर्शन और पूजा करने का सौभाग्य मिलता है. ऐसे में कपाट बंद होने से ठीक पहले हुई सीजन की पहली बर्फबारी ने धाम के वातावरण को और भी अलौकिक बना दिया है.

आमतौर पर इतनी कड़ाके की ठंड में लोग घरों से बाहर निकलने से बचते हैं, लेकिन यहां श्रद्धालुओं की आस्था मौसम की मुश्किलों पर भारी पड़ रही है. मंदिर के आसपास बर्फ की सफेद चादर और लगातार गिरती बर्फ की फुहारों के बीच तीर्थयात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है.

मेरठ, ऋषिकेश और देहरादून से पहुंचे श्रद्धालु रोमांचित

बदरीनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि इस सीजन की पहली बर्फबारी ने उन्हें रोमांचित कर दिया है. मेरठ, ऋषिकेश और देहरादून से आए तीर्थयात्रियों ने बताया कि उन्होंने पहली बार बदरीनाथ में इतनी शानदार बर्फबारी देखी है. उनके मुताबिक, बर्फबारी के बीच भगवान बदरीविशाल के दर्शन करना बेहद अद्भुत अनुभव है.

बदरीनाथ धाम

श्रद्धालुओं ने कहा कि यहां दर्शन करने के बाद उन्हें मन की शांति और अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है. उन्होंने इस खूबसूरत नजारे को भगवान बदरीविशाल का आशीर्वाद बताया और देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की.

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इसके साथ ही तीर्थयात्रियों ने लोगों से धार्मिक स्थलों की स्वच्छता और मर्यादा बनाए रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को आस्था के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. एक तरफ कपाट बंद होने की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ बर्फबारी के बीच भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोगों का उत्साह यह बता रहा है कि मौसम की कठिनाइयां भी उनकी आस्था को डिगा नहीं सकतीं.

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