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SP आवास के पास, जिम के बाहर... हरियाणा के यमुनानगर में फाइनेंसर को गोलियों से भून डाला

हरियाणा के यमुनानगर में गुरुवार सुबह जिम के बाहर फाइनेंसर हरभजन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार हमलावरों ने जिम से बाहर निकलते ही उन पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए. वारदात SP आवास से कुछ ही दूरी पर मॉडल टाउन इलाके में हुई. पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है.

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हमलावर फायरिंग के बाद से फरार हैं. (Photo: Representative)
हमलावर फायरिंग के बाद से फरार हैं. (Photo: Representative)

हरियाणा के यमुनानगर में गुरुवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया. मॉडल टाउन इलाके में जिम के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने फाइनेंसर हरभजन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात SP आवास से कुछ ही दूरी पर हुई, जिससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, हरभजन सिंह सुबह जिम में एक्सरसाइज करने गए थे. वह जिम से बाहर निकले ही थे कि बाइक पर आए हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों ने उन्हें सिर के पास निशाना बनाया. अचानक हुई फायरिंग से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: हरियाणा: हथिनीकुंड बैराज पर सेना की ट्रेनिंग के दौरान हादसा, यमुना में गिरे जवान, 2 लापता

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गोली लगने के बाद हरभजन सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक यमुनानगर के प्रेम नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं. पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बाइक सवार हमलावरों की पहचान की जा सके.

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हमलावर ने फाइनेंसर को ही निशाना क्यों बनाया?

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर कौन थे और फाइनेंसर को ही निशाना क्यों बनाया गया. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या हत्या की साजिश पहले से रची गई थी.

यह भी पढ़ें: हरियाणा में आयुष्मान सेवाओं पर फिर संकट, IMA का 1 सितंबर को 24 घंटे सेवाएं बंद रखने का ऐलान

सुबह के वक्त जिम के बाहर हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है. खास बात यह है कि जिस जगह हत्या हुई, वह SP आवास से ज्यादा दूर नहीं है. ऐसे में बेखौफ बदमाशों द्वारा दिनदहाड़े की गई फायरिंग ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है.

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