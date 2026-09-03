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अचानक VinFast ने क्यों रोका कारों का प्रोडक्शन! मचा बवाल तो आया कंपनी का बयान

VinFast India Plan: वियतनामी कंपनी विनफास्ट ने पिछले साल सितंबर में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था. महज एक साल के भीतर ही अचानक से कंपनी की तीनों कारों का प्रोडक्शन बंद किए जाने की ख़बर ने ऑटो बाजार में हलचल मचा दी है.

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VinFast ने पिछले साल 6 सितंबर को पहली कार भारत में लॉन्च की थी. Photo: ITG
VinFast ने पिछले साल 6 सितंबर को पहली कार भारत में लॉन्च की थी. Photo: ITG

भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक कार बाजार में पैर जमाने की कोशिश कर रही वियतनामी कंपनी VinFast को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आई है. बताया जा रहा है कि, कंपनी ने अचानक भारत में तीन इलेक्ट्रिक SUV की लोकल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े काम को फिलहाल रोक दिया था. इनमें VF 3, VF 6 और VF 7 शामिल हैं. एक साल से भी कम समय में यूं अचानक कारों के प्रोडक्शन बंद होने की खबर ने कार बाजार में हलचल मचा दी है. अब इस मामले में कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर पूरा मामला साफ किया है.

क्या है मामला

दरअसल, Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने अपने सप्लायर्स को इन तीनों प्रोजेक्ट पर सभी एक्टिविटीज को अस्थायी तौर पर रोकने का निर्देश दिया है. बताया जा रहा है कि VinFast इस समय इन प्रोजेक्ट्स की लागत और अपने स्ट्रेटजी को फिर से रिव्यू कर रही है. VinFast ने जिन तीन मॉडलों से जुड़े काम को रोका है, उनमें VF 3 सबसे ज्यादा चर्चा में है. यह दो दरवाजों वाली छोटी इलेक्ट्रिक SUV है और इसे भारत में कंपनी का सबसे किफायती और प्रतिस्पर्धी मॉडल माना जा रहा था. हालांकि अभी इसे लॉन्च नहीं किया गया है.

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इसके अलावा VF 6 और VF 7 एसयूवी के प्रोडक्शन को भी हाल्ट करने की चर्चा थी. फिलहाल इन दोनों मॉडलों को कंपनी वियतनाम से किट के रूप में भारत लाकर यहां असेंबल करती है. मीडिया रिपोर्ट में जुलाई में सप्लायर्स को भेजे गए एक मेमो का हवाला दिया गया था. जिसमें कंपनी ने VF 3, VF 6 और VF 7 से जुड़े सभी डेवलपमेंट काम को "temporarily" रोकने की बात कही थी. 

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VinFast ने पिछले साल भारत में अपनी पहली फैक्ट्री शुरू की थी. कंपनी ने देश में करीब 2 अरब डॉलर निवेश करने की बात भी कही थी. दरअसल, विनफास्ट का टार्गेट भारत को दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर डेवलप करना था. ऐसे में अचानक से तीन इलेक्ट्रिक कारों की लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर रोक लगने ने इस मामले को और भी तूल दे दिया.

कंपनी ने कहा- भारत में जारी रहेगा कारोबार

कारों के प्रोडक्शन हाल्ट की खबर सामने आने के बाद VinFast ने सफाई देते हुए कहा कि, भारत में फिलहाल बिक रहे मॉडल्स की प्रोडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. VF 6 और VF 7 की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली जारी है. कंपनी तमिलनाडु के थूथुकुडी प्लांट में इन मॉडल्स की CKD असेंबलिंग करती रहेगी. भारत में एंट्री के बाद कंपनी ने कई मार्केट रिसर्च और कार क्लीनिक कैपेंन आयोजित किए हैं, जिनके जरिए VF 6 और VF 7 जैसे मॉडल्स को लेकर भारतीय ग्राहकों की जरूरत, पसंद और उम्मीदों को समझा गया. इन फीडबैक के आधार पर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स में जरूरी बदलाव किए हैं.

यह भी पढें: 600KM रेंज... 20 मिनट में चार्ज! भारत में लॉन्च हुई रेंज रोवर इलेक्ट्रिक

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कंपनी का दावा है कि ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करने की इस स्ट्रेटजी का फायदा उसे भारत में मिल रहा है. VinFast के मुताबिक, वह भारतीय बाजार में ग्लोबल मार्केट से लाए गए गाड़ियों को असेंबल कर बेचने के बजाय, यहीं भारत में यहां के ग्राहकों के जरूरतों के अनुसार कार डेवलप करना चाहती है. 

कंपनी का कहना है कि, विनफास्ट भारतीय बाजार में लगातार टॉप-5 सबसे ज्यादा बिकने वाले EV ब्रांड्स में शामिल रही है. प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में किया गया बदलाव भविष्य के मॉडलों से जुड़ा है. कंपनी ने स्पष्ट किया कि भारत में पहले से बेची जा रही VF 6 और VF 7 को वह वियतनाम से किट के रूप में लाकर देश में असेंबल करती रहेगी. कंपनी ने यह भी कहा कि वह भारत के लिए खास तौर पर तैयार किए गए नए मॉडल डेवलप करने पर फोकस कर रही है.

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