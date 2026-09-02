हरियाणा: हथिनीकुंड बैराज पर सेना की ट्रेनिंग के दौरान हादसा, यमुना में गिरे जवान, 2 लापता

हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज पर मंगलवार को सेना की ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया. हेलिकॉप्टर से यमुना में उतरने की ट्रेनिंग के दौरान स्पेशल फोर्स के जवान मोटर बोट पर सवार थे. इसी दौरान मोटर बोट अचानक बंद हो गई, जिससे पूरा ऑपरेशन बिगड़ गया और तेज बहाव में बोट बहने लगी. बोट के बहने से जवान यमुना नदी में गिर गए.

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पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद दो जवान यमुना नदी में लापता हो गए हैं. सेना और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीमों ने जवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. यमुनानगर और पड़ोसी उत्तर प्रदेश की SDRF टीमें भी तलाश अभियान में जुटी हुई हैं.

यमुनानगर के प्रताप नगर थाने के SHO रोहताश ने बताया कि मंगलवार शाम सूचना मिली कि बैराज पर सेना के कुछ जवान ट्रेनिंग ड्रिल कर रहे थे, तभी उनकी बोट हादसे का शिकार हो गई.

दो जवान लापता

उन्होंने बताया कि बोट पर चार से पांच जवान सवार थे. इनमें से चार जवान तेज बहाव में बह गए. हालांकि, इनमें से दो जवान तैरकर करीब 600 मीटर दूर नहर के गेट तक पहुंचने में सफल रहे और सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि दो जवान अभी भी लापता हैं. सेना और SDRF की टीमें लापता दोनों जवानों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. यमुनानगर के साथ-साथ पड़ोसी उत्तर प्रदेश की टीमें भी इस तलाश अभियान में शामिल हैं.

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