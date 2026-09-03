scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिहार में बनेगी फिल्म सिटी! CM सम्राट चौधरी का ऐलान, बोले- 'जो जमीन छू देंगे...', सुनकर भावुक हुए पवन सिंह, जोड़े हाथ

‘भोजपुरी बवाल’ के फिनाले में CM सम्राट चौधरी ने पवन सिंह की बात पर बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने बिहार में फिल्म सिटी और स्टूडियो बनाने का वादा किया.

Advertisement
X
पवन सिंह की डिमांड पर CM का वादा (Photo: Screengrab)
पवन सिंह की डिमांड पर CM का वादा (Photo: Screengrab)

भोजपुरी बवाल शो अपने अंतिम पड़ाव पर है. 2 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर शुरू हुए इस शो का ग्रैंड फिनाले अब 6 सितंबर को होने वाला है. शो में भोजपुरी सिनेमा के तमाम दिग्गज पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव के साथ राजनीति के महारथी तेज प्रताप यादव समेत कई स्टार नजर आए. सभी ने अपने कई राज खोले, तो वहीं कई आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलाते नजर आए. 

भोजपुरी सिनेमा की अपनी इंडस्ट्री

जब इसका आगाज ग्रैंड हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसका समापन भी लैविश ही होना चाहिए. इसलिए शो के आखिरी एपिसोड में शिरकत करने बिहार सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे. इसका एक प्रोमो सामने आया जहां वो अपने लाव-लश्कर के साथ वेन्यू पर एंट्री करते दिखे. 

सम्बंधित ख़बरें

ravi kishan slammed manoj Tiwari
'मैंने कॉफी पीने लायक बनाया', मनोज तिवारी का रवि किशन पर वार!
Tej Pratap Yadav on marriage
पहली शादी टूटी, दूसरी बार घर बसाएंगे तेज प्रताप, कौन बनेगी दुल्हन?
kajal Raghwani
खेसारी लाल ने की मारपीट, काजल राघवानी ने रिश्ते में झेला टॉर्चर? आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
Dinesh Lal Yadav,Pawan Singh
तेज प्रताप का फैमिली ड्रामा, पवन सिंह की इमेज पॉलिशिंग में सिमटा शो
Tej Pratap Yadav
मल्लिका ने तेज से पूछा 1दिन के लिए PM बने तो क्या करेंगे?

बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने मंच ने सभी का अभिवादन किया और कहा कि- आपका भोजपुरी बवाल पूरी तरह सुपरहिट हो. पूरे देश और दुनिया को लोग इस कार्यक्रम को देखते रहें. इसी के साथ उन्होंने बिहार में फिल्म सिटी बनाने का वादा भी कर दिया.

सीएम ने बताया कि पावर स्टार पवन सिंह ने उनसे इसका जिक्र किया था. वो बोले- पवन सिंह ने मुझसे कहा कि बिहार में भी फिल्म सिटी बनना चाहिए. तो मैंने कहा कि जिस जमीन को छू देंगे उसी जमीन पर फिल्म का स्टूडियो बनाने का काम किया जाएगा. सम्राट चौधरी की बातें सुनकर पवन भी हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद अदा करते दिखे. 

Advertisement

फिनाले में खूब गाना बजाना होने वाला है, सामने आए प्रोमो में सभी कमर मटकाते, नाचते गाते दिखाई दिए. मंच पर पवन सिंह ने अपना सुपर फेमस ट्रैक लॉलीपॉप लागेलु गाना गाया तो सामने बैठे सभी सेलिब्रिटी झूमते नजर आए. 

इसके अलावा शो का हाइलाअइट लालू यादव का परिवार भी बना. तेज प्रताप भले ही परिवार से अलग हो चुके हैं, लेकिन शो में पूरी फैमिली ने उनका भरपूर साथ दिया और हर जगह अपनी उपस्थिति दिखाई. लालू भी ग्रैंड फिनाले में पहुंचे तो वहीं राबड़ी देवी ने वीडियो कॉल से बेटे का हौसलाअफजाई किया. 

भोजपुरी सिंगर्स की धुनों पर आम्रपाली, काजल राघवानी, और पाखी हेगड़े सभी झूमती नजर आईं.  जब प्रोमो ही इतना दमदार है तो सोचिए ग्रैंड फिनाले एपिसोड कितना धमाकेदार होगा, जब भोजपुरी सिनेमा की लगभग सभी बड़ी हस्तियां इस शो से जुड़ेंगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पहले चाचाओं पर हमला, फिर भतीजे को दौड़ाकर गोली मारी... कानपुर में प्रधानी की रंजिश में खौफनाक कांड |
    Moong Dal Thecha Recipe: हरी मिर्च डालकर महाराष्ट्रीयन स्टाइल में बनाएं चटपटा मूंगदाल ठेचा, शेफ विकास खन्ना ने बताई रेसिपी |
    SP आवास के पास, जिम के बाहर... हरियाणा के यमुनानगर में फाइनेंसर को गोलियों से भून डाला |
    Vastu Tips: सुबह आंख खुलते ही न देखें ये 5 चीजें, पूरा दिन हो जाता है खराब! |
    चंदौली में भारी बारिश से लबालब हुए तीन बड़े डैम, लतीफ शाह और चंद्रप्रभा बांध से छोड़ा जा रहा पानी, बाढ़ का खतरा बढ़ा! |
    बिहार में बनेगा फिल्म सिटी! CM सम्राट चौधरी का ऐलान, बोले- 'जो जमीन छू देंगे...', सुनकर भावुक हुए पवन सिंह, जोड़े हाथ |
    अचानक VinFast ने क्यों रोका कारों का प्रोडक्शन! मचा बवाल तो आया कंपनी का बयान |
    दिल्ली में SIR अभियान के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 534 लाख से अधिक नाम जोड़ने और सुधार के लिए दावे-आपत्तियां दर्ज |
    बच्चों को टीचर की जरूरत है, AI की नहीं, इस देश में हुआ बैन |
    S-400, ब्रह्मोस से पाकिस्तान पर प्रहार, जानिए राम मंदिर के नए CEO जितेंद्र मिश्र का ऑपरेशन सिंदूर में क्या रोल था
    Advertisement