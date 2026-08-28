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शादी कहीं और, अफेयर किसी और से... होटल रूम में पहुंचते ही हो गया कांड! रोहतक की पूरी कहानी

एक युवक रोहतक के होटल में अपनी मैरिड गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचा था. कुछ देर बाद वह बाहर निकला और होटल स्टाफ से कहा कि कुछ देर में आता हूं. लेकिन वह वापस नहीं लौटा. इधर काफी समय बीतने के बाद जब जांच हुई तो रूम में उसकी गर्लफ्रेंड का शव मिला. अब पुलिस इस पूरी कहानी की छानबीन कर रही है.

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होटल से जाने के बाद युवक ने की खुदकुशी की कोशिश. (Photo: Screengrab)
होटल से जाने के बाद युवक ने की खुदकुशी की कोशिश. (Photo: Screengrab)

रोहतक के एक होटल का कमरा. सुबह एक महिला और एक युवक यहां पहुंचते हैं. दोनों कमरा लेते हैं. कुछ देर बाद युवक कमरे से बाहर निकलता है. जाते-जाते कहता है कि थोड़ी देर में वापस आएगा. लेकिन वो वापस नहीं आता. समय बीतता जाता है. होटल स्टाफ को कुछ गड़बड़ लगती है. कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है. अंदर से कोई आवाज नहीं आती. पुलिस को बुलाया जाता है. दरवाजा खुलता है तो अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं. कमरे में महिला की लाश पड़ी थी. 

मामला रोहतक के दिल्ली रोड स्थित एक होटल का है. मृतका की पहचान खेड़ी साध गांव की रहने वाली रूबी के तौर पर हुई है. रूबी शादीशुदा थी. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है. इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल वही युवक है, जो सुबह रूबी के साथ होटल आया था. उसका नाम नीरज बताया जा रहा है.

Rohtak Hotel Woman Murder Love Affair Suspect Attempts Suicide

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पुलिस के मुताबिक, रूबी और नीरज मंगलवार सुबह होटल पहुंचे थे. दोनों रोहतक के खेड़ी साध गांव के रहने वाले हैं. दोनों ने होटल में कमरा लिया. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. रूबी की शादी झज्जर जिले के भगवतीपुर गांव में हुई थी. होटल में कुछ देर रहने के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई.

यह भी पढ़ें: 30 साल के जिम ट्रेनर की हत्या... रात 2 बजे हमलावरों ने रेत दिया गला! अफेयर और पैसों वाले एंगल की हो रही जांच

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पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, इसी दौरान नीरज ने कथित तौर पर रूबी की चुन्नी से उसका गला घोंट दिया. रूबी की मौत हो गई. इसके बाद नीरज कमरे से बाहर निकल गया. उसने होटल स्टाफ से कुछ कहा या नहीं, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है. इतना जरूर बताया जा रहा है कि उसने थोड़ी देर में लौटने की बात कही थी.

नीरज के जाने के बाद काफी समय गुजर गया. लेकिन वो वापस नहीं आया. उधर होटल स्टाफ को कमरे के अंदर से कोई हलचल नहीं सुनाई दे रही थी. शक होने पर कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया. कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची. कमरे की जांच की गई. अंदर रूबी मृत मिली.

शुरुआती जांच में गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई. हालांकि मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया है.

Rohtak Hotel Woman Murder Love Affair Suspect Attempts Suicide

कमरे में क्या हुआ था?

अब पुलिस के सामने कई सवाल हैं. आखिर होटल के कमरे में दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि बात हत्या तक पहुंच गई? क्या दोनों के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद था? क्या हत्या अचानक हुई या इसके पीछे कोई और वजह थी? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस होटल के रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने होटल के कमरे की बारीकी से जांच की और वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए.

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यह भी पढ़ें: शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेमिका को ले गया जंगल, कपड़े उतारते ही कर दी हत्या... सहारनपुर में खौफनाक हत्याकांड

पुलिस के मुताबिक, होटल से निकलने के बाद नीरज अपने घर पहुंचा. वहां उसने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की. परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल नीरज की हालत गंभीर बताई जा रही है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. रूबी और नीरज के बीच असल में क्या संबंध था, होटल के कमरे में दोनों के बीच क्या हुआ, हत्या किस परिस्थिति में हुई और इसके पीछे असली वजह क्या थी- इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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