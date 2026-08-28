इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू देख तिलमिलाया PCB... इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच से हटने की दी धमकी

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 अगस्त (गुरुवार) से क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स में शुरू हुआ. इस मुकाबले के पहले दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ब्रॉडकास्टर स्काई स्पोर्ट्स के बीच ऐसा विवाद खड़ा हो गया, जिसने मैदान के बाहर इस खेल को राजनीतिक रंग दे दिया. पीसीबी ने स्काई स्पोर्ट्स के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और कथित तौर पर एक समय पाकिस्तानी टीम को दूसरे सत्र में मैदान पर नहीं भेजने तक पर विचार किया.

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विवाद की जड़ पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान खान का इंटरव्यू था. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर माइकल एथर्टन ने दोनों का इंटरव्यू लॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया था. बातचीत में कासिम और सुलेमान ने जेल में बंद अपने पिता की सेहत और उनकी बिगड़ती आंखों की रोशनी को लेकर चिंता जताई. यही राजनीतिक संदर्भ पीसीबी को नागवार गुजरा.

ब्रॉडकास्टर ने नहीं मानी पीसीबी की बात

रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी ने स्काई स्पोर्ट्स के मैच कवरेज में राजनीतिक मुद्दे को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी. बोर्ड ने कथित तौर पर चेतावनी दी कि अगर इंटरव्यू प्रसारित किया गया तो पाकिस्तान की टीम लंच के बाद मैदान पर उतरने के बजाय ड्रेसिंग रूम में रह सकती है. स्काई स्पोर्ट्स ने सेगमेंट को कुछ समय के लिए टाल दिया, लेकिन बाद में लंच ब्रेक के दौरान इसे प्रसारित कर दिया. इसके बाद पीसीबी ने ब्रॉडकास्टर के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, आखिरकार पाकिस्तान टीम मैदान पर उतरी और उसके बहिष्कार की धमकी अमल में नहीं आई.

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इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में मैच का प्रसारण करने वाले चैनल ने इस इंटरव्यू को नहीं दिखाया. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें एक मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई है. 73 वर्षीय इमरान ने आरोपों से इनकार किया है और इन मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है. उनके बेटों ने इंटरव्यू में उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताई.

Pakistan threatened Lord’s Test boycott after broadcaster Sky Sports telecast interview with Imran Khan’s two sons which was actually recorded at the Lord’s Long Room a day before the Test. PCB wanted SKY not to air the interview during Lunch break else they wouldn’t take the… pic.twitter.com/Z6CGuC6I75 — Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) August 27, 2026

हाल ही में 21 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से इमरान के साथ मानवीय व्यवहार और उचित चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने की अपील की थी. इस अपील पर हस्ताक्षर करने वाले क्रिकेटर्स में माइकल एथर्टन भी शामिल थे. सुनील गावस्कर, कपिल देव समेत पूर्व कप्तानों ने इमरान की स्वतंत्र मेडिकल जांच, परिवार से साप्ताहिक मुलाकात और जरूरत पड़ने पर तत्काल उपचार की मांग की.

पहले भी पीसीबी दे चुका गीदड़भभकी

पीसीबी ने पहली बार किसी मुकाबले के बहिष्कार की धमकी नहीं दी है. एशिया कप 2025 के दौरान भी बोर्ड ने भारत-पाकिस्तान मैच के बाद मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा था और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले के बहिष्कार की चेतावनी दी थी. आईसीसी ने पीसीबी की मांग नहीं मानी और पायक्रॉफ्ट को पद से नहीं हटाया. इसके बावजूद पाकिस्तान आखिरकार यूएई के खिलाफ मैदान पर उतरा था. लॉर्ड्स में भी घटनाक्रम कुछ ऐसा ही रहा. पीसीबी ने कड़ा रुख अपनाया, शिकायत दर्ज कराई और मैच से हटने पर विचार किया, लेकिन अंततः टीम ने अपना मुकाबला जारी रखा.

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लॉर्ड्स में चल रहे टेस्ट में पाकिस्तान के लिए मैदान पर दिन सकारात्मक रहा. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने वाली पाकिस्तानी टीम ने पहले दिन इंग्लैंड को 248/9 के स्कोर पर रोका. मोहम्मद अब्बास ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद अली को तीन सफलता मिलीं. इंग्लैंड ने एक समय 80 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे, लेकिन जॉर्डन कॉक्स और जेमी स्मिथ ने पारी को संभाला. कॉक्स ने 55 और स्मिथ ने 61 रन बनाए.

खराब रोशनी के कारण पहले दिन का खेल निर्धारित समय से पहले रोकना पड़ा. इस मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में कप्तान बाबर आजम की वापसी हुई है. वह चोट के कारण हेडिंग्ले में खेले गए पहले टेस्ट में नहीं उतर सके थे. लॉर्ड्स टेस्ट मैच पाकिस्तानी टीम के लिए बेहद अहम है. सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने उसे पारी और 103 रन से हराया था.

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