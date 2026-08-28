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दूसरे ही दिन ढेर हुई यश की 'टॉक्सिक'! हिंदी छोड़िए, कन्नड़ में भी पिछड़ी, जानिए कितने कमाए

यश की फिल्म 'Toxic: A Fairy Tale For Grown-Ups' ने पहले दिन 100 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन तो पार कर लिया लेकिन दूसरे ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ये धड़ाम हो गई.

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यश की टॉक्सिक का बुरा हाल? (Photo: Screengrab)
यश की टॉक्सिक का बुरा हाल? (Photo: Screengrab)

कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म 'Toxic' ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर शानदार शुरुआत की हो, लेकिन रिलीज के दूसरे दिन ही फिल्म को बड़ा झटका लगा है. पहले दिन के ऐतिहासिक आंकड़ों के बाद फिल्म के कलेक्शन में ऐसी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसने मेकर्स की चिंता बढ़ा दी है.

यश के स्टारडम के दम पर फिल्म ने ओपनिंग डे पर तो रिकॉर्डतोड़ कमाई की, लेकिन कंटेंट को लेकर दर्शकों के नेगेटिव रिएक्शन के कारण दूसरे दिन ही कमाई का ग्राफ तेजी से नीचे गिर गया. 

धमाकेदार ओपनिंग और 100 करोड़ी क्लब में एंट्री
सैकनिल्क के अनुसार, 'Toxic' ने भारत में अपने पहले ही दिन 24,579 शो के साथ ₹101.10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. अगर देश में ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा ₹120.75 करोड़ तक पहुंच गया. वहीं, दुनिया भर के सिनेमाघरों में फिल्म ने पहले दिन करीब ₹150 करोड़ का शानदार ग्रॉस बिजनेस किया. हालांकि, इस ड्रीम ओपनिंग के तुरंत बाद बॉक्स ऑफिस का पूरा समीकरण बदल गया.

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64 फीसदी की ऐतिहासिक गिरावट!
पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा बटोरने वाली इस फिल्म को दूसरे दिन दर्शकों की बेरुखी झेलनी पड़ी. फिल्म ने दूसरे दिन महज ₹36.40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो कि पहले दिन की ₹101.10 करोड़ की कमाई के मुकाबले सीधे 64% कम है. कमाई में इतनी बड़ी गिरावट किसी भी बड़े सुपरस्टार की फिल्म के लिए बेहद चिंताजनक मानी जाती है.

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'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' जैसी हालत
'Toxic' के कलेक्शन में आई यह तेज गिरावट आमिर खान की फिल्म 'ठग्स ऑफ़ हिंदोस्तान' की याद दिलाती है. उस वक्त 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' ने ₹52.25 करोड़ से शुरुआत की थी और दूसरे दिन गिरकर ₹29.25 करोड़ पर आ गई थी. ठीक वैसा ही हाल 'Toxic' का भी हुआ, जिसने हिंदी बेल्ट में बुधवार को ₹55 करोड़ की शानदार ओपनिंग ली थी, लेकिन दूसरे दिन यह घटकर केवल ₹23 करोड़ पर सिमट गई.

कर्नाटक और कन्नड़ बेल्ट में भी झटका
मूल रूप से कन्नड़ और अंग्रेजी में शूट की गई इस फिल्म को यश के अपने गढ़ यानी कर्नाटक में भी उम्मीद के मुताबिक प्यार नहीं मिल रहा है. दूसरे दिन कन्नड़ भाषा में फिल्म का प्रदर्शन यश की ही पिछली ब्लॉकबस्टर 'KGF Chapter 2' से काफी पीछे रह गया. जहां 'Toxic' ने दूसरे दिन कन्नड़ में सिर्फ ₹8.50 करोड़ कमाए, वहीं 'KGF 2' ने अपने दूसरे दिन ₹16.80 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई की थी. इससे साफ है कि स्थानीय दर्शक भी फिल्म के कंटेंट से पूरी तरह खुश नहीं हैं.

वीकेंड पर टिकीं नजरें
यश का क्रेज ही था जिसने फिल्म को पहले दिन ऐतिहासिक आंकड़े तक पहुंचाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, राखी और आने वाले शनिवार-रविवार की छुट्टियों के बावजूद फिल्म में और गिरावट देखने को मिल सकती है. अब सबकी निगाहें इस लंबे वीकेंड पर टिकी हैं. अगर इन तीन दिनों में कमाई का आंकड़ा नहीं सुधरा, तो मेकर्स के लिए फिल्म की लागत निकालना भी मुश्किल हो सकता है. इसके साथ ही शो भी घटने शुरू हो जाएंगे.

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