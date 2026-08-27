30 साल के जिम ट्रेनर की हत्या... रात 2 बजे हमलावरों ने रेत दिया गला! अफेयर और पैसों वाले एंगल की हो रही जांच

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां 30 साल के एक जिम ट्रेनर की आधी रात कथित तौर पर गला काटकर हत्या कर दी गई. वारदात भानुगुड़ी सेंटर इलाके में चारमीनार टी सेंटर के पास हुई. मृतक की पहचान पोडामाटी सतीश रेड्डी के तौर पर हुई है.

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पुलिस के मुताबिक, 26 अगस्त की रात करीब 2 बजे सतीश पर हमला हुआ. शुरुआती जांच में बंदुला साई किरण और उसके कुछ दोस्तों के नाम सामने आए हैं. पुलिस के मुताबिक, हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. हमले में जिम ट्रेनर को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

इसके बाद शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की गई. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हमलावर कितने लोग थे और हमला आखिर किस तरह किया गया. फिलहाल पुलिस ने काकीनाडा टू टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है.

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अब बड़ा है कि आखिर सतीश की हत्या क्यों की गई? पुलिस की शुरुआती जांच में कथित प्रेम संबंध और पैसों के लेनदेन का एंगल सामने आया है. लेकिन पुलिस ने अभी अफेयर वाले एंगल की पुष्टि नहीं की है. अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं. पुलिस मृतक और आरोपियों के बीच संबंध, पुराने विवाद और पैसों से जुड़े लेनदेन समेत तमाम पहलुओं को खंगाल रही है.

मामले में नाम सामने आने के बाद आरोपी बंदुला साई किरण और उसके साथियों की तलाश की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी वारदात के बाद किस रास्ते से फरार हुए और उनके ठिकाने कहां हो सकते हैं. जांच के दौरान पुलिस घटनास्थल से जुड़े सबूत जुटा रही है और हत्या से पहले और बाद की पूरी गतिविधियों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है. मामले में एक और जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में ऐसा नहीं लगता कि हमला शराब के नशे में किया गया था. फिलहाल काकीनाडा पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

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