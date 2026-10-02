BJP विधायक का फर्जी सिग्नेचर बनाकर ठगी, 100 से ज्यादा शिकार, सर्विस सेंटर ऑपरेटर गिरफ्तार

हरियाणा के फरीदाबाद में NIT से BJP विधायक की नकली मुहर बनाने और फर्जी दस्तावेजों से पैसे कमाने के आरोप में एक कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है. एक अधिकारी ने जानकारी दी कि उसने अब तक 100 से अधिक लोगों के दस्तावेजों का फर्जी वेरिफिकेशन किया है.

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पुलिस ने बताया कि पर्वतीय कॉलोनी में सेंटर चलाने वाले सौरभ ने MLA सतीश फागना के जाली लेटरहेड और डिजिटल हस्ताक्षर भी बनाए और उनके नाम पर वेरिफिकेशन जारी करने के लिए 800 से 1,000 रुपये तक वसूले.

पुलिस के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब कुछ लोग MLA के कार्यालय में उनके दस्तावेजों वाली कागजात लेकर पहुंचे. जब कार्यालय प्रभारी ने उन्हें देखा, तो उन्हें मुहर पर शक हुआ और उन्होंने इसके स्रोत के बारे में पूछा.

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धोखाधड़ी की पुष्टि होने के बाद, MLA कार्यालय ने पुलिस को बुलाया, जिसने सौरभ को गिरफ्तार कर लिया. एक अधिकारी के अनुसार, सौरभ अपनी पत्नी का आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए MLA सतीश फागना के कार्यालय गया था.

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वहां, उसने MLA का लेटरहेड, आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर देखे और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए उनकी कॉपी बना लीं.

अधिकारी ने कहा, 'सौरभ लोगों से उनके दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लिए 800 से 1,000 रुपये तक लेता था. उसने पहले ही 100 से अधिक लोगों के दस्तावेजों का फर्जी वेरिफिकेशन किया था. आरोपी से पूछताछ की जा रही है.'

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