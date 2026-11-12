संभल में 130 वर्गमीटर में बनी मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, 17 लेखपालों की टीम के साथ मौके पर पहुंचेंगे अफसर

उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी की है. एचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के कुतुबपुर सकता गांव में आबादी की जमीन पर बनी मस्जिद को गिराया जाएगा. यह मस्जिद 3.367 हेक्टेयर जमीन के 130 वर्गमीटर हिस्से पर बनी है. प्रशासन के मुताबिक, मस्जिद का निर्माण उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जरूरी अनुमति के बिना किया गया था.

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इस मामले में जांच के दौरान मस्जिद के मुतवल्ली इरशाद से निर्माण की अनुमति से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन वह कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए. प्रशासनिक कार्रवाई के लिए एसडीएम विकास चंद्र और तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के साथ 17 लेखपालों की टीम मौके पर पहुंचेगी. कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की गई है.

मामला संभल जिले के कुतुबपुर सकता गांव का है. यहां गाटा संख्या 57क की कुल 3.367 हेक्टेयर जमीन के एक हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया था. इस हिस्से का रकबा 130 वर्गमीटर बताया गया है. प्रशासन का कहना है कि जमीन पर मस्जिद का नया निर्माण कराया गया था.

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इस निर्माण को लेकर वक्फ से जुड़े अधिकारियों ने जांच की थी. जांच के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की गई कि मस्जिद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जरूरी अनुमति ली गई थी या नहीं. इसी सिलसिले में मस्जिद के मुतवल्ली इरशाद से निर्माण से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे.

वक्फ बोर्ड की अनुमति नहीं दिखा पाए मुतवल्ली

वक्फ अधिकारियों ने मस्जिद के निर्माण से जुड़े दस्तावेज मांगे थे. अधिकारियों के मुताबिक, मुतवल्ली इरशाद निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से मिली अनुमति का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए. इसके बाद वक्फ अधिकारी ने मामले की जांच की.

जांच में अनुमति से जुड़ा प्रमाण पत्र नहीं मिलने की बात सामने आई. इसके बाद अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी. इसी रिपोर्ट के आधार पर अब प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में होगी कार्रवाई

मस्जिद के निर्माण से जुड़े इस मामले में प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने की तैयारी की है. इसके लिए एसडीएम विकास चंद्र और तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के साथ 17 लेखपालों की टीम को लगाया गया है. टीम मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक कार्रवाई करेगी. मामले में जमीन के रिकॉर्ड और निर्माण से जुड़े दस्तावेज अहम हैं. प्रशासन की ओर से बताया गया है कि मस्जिद का निर्माण वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना किया गया था. इसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है. यह पूरा मामला संभल के एचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के कुतुबपुर सकता गांव का है. अब निर्माण को लेकर प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है.

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