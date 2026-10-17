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गुजरात के भरूच की फार्मा कंपनी में भीषण ब्लास्ट, 5 मजदूरों की मौत, 6 घायल

गुजरात के भरूच में सिनजील फार्माकेम कंपनी में हाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया के दौरान रिएक्टर ब्लास्ट होने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल बताए जा रहे हैं. धमाका इतना प्रचंड था कि आसपास के 15 किलोमीटर के दायरे में इसकी आवाज सुनाई दी.

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ब्लास्ट के बाद गैस रिसाव होने से मौके पर मौजूद लोगों ने आंखों में तेज जलन की शिकायत की. (Representational Photo: ITG)
ब्लास्ट के बाद गैस रिसाव होने से मौके पर मौजूद लोगों ने आंखों में तेज जलन की शिकायत की. (Representational Photo: ITG)

गुजरात के भरूच जिले की सायखा GIDC स्थित सिनजील फार्माकेम कंपनी में शुक्रवार देर रात रिएक्टर में ब्लास्ट हो गया. यह हादसा हाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया के दौरान हुआ, जिसमें 5 युवाओं की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए.

औद्योगिक गढ़ भरूच जिले के वागरा तालुका की सायखा GIDC में महज एक साल पहले शुरू हुई कंपनी में हुए भीषण धमाके ने पूरे जिले को दहला दिया है. सायखा की सिनजील फार्माकेम में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान तेज धमाका हुआ. कंपनी में हाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया के समय 15kl क्षमता का रिएक्टर फटने से भारी तबाही मची है.

धमाका इतना प्रचंड था कि आसपास के 15 किलोमीटर के दायरे में इसकी आवाज सुनाई दी. इंडस्टिय सेफ्टी एन्ड हेल्थ के अधिकारी दिनेश गामित ने जानकारी दी कि इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 6 मजदूरों के घायल होने की जानकारी सामने आई है.

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रिएक्टर ब्लास्ट के साथ ही MDC (मिथाइलिन डाइक्लोराइड) गैस का रिसाव होने से कंपनी परिसर और बाहर धुंधला माहौल छा गया, जिससे मजदूर गैस की चपेट में आकर अस्वस्थ हो गए. धमाके के झटके से प्लांट की भारी-भरकम मशीनरी के पुर्जे और चद्दरें दूर-दूर तक बिखर गईं. घटना के बाद आसपास की कंपनियों और ग्रामीण इलाकों से लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी.

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ब्लास्ट के बाद गैस रिसाव होने से मौके पर मौजूद लोगों और मजदूरों ने आंखों में तेज जलन की शिकायत की. घटनास्थल पर लगातार बजते एम्बुलेंस के सायरन से दहशत का माहौल बन गया.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. मृतकों के शवों को भरूच सिविल अस्पताल ले जाया गया, जबकि घायलों को बेहतर इलाज के लिए भरूच और वडोदरा की निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इस बड़े औद्योगिक हादसे के बाद GPCB और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ (DISH) विभाग की टीमों ने प्लांट पर पहुंचकर धमाके के कारणों और सुरक्षा मानकों की गहराई से जांच शुरू कर दी है.

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