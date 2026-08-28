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Raksha Bandhan 2026: आज रक्षाबंधन पर महायोगों का संगम! 6 राशियों पर बरसेगा पैसा

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन का पर्व इस बार त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि और सुकर्मा योग जैसे दुर्लभ संयोगों के बीच मनाया जाएगा. ज्योतिषियों की मानें तो, इन योगों से बनने से रक्षाबंधन का पर्व ओर भी विशेष बन गया है. तो आइए जानते हैं कि किन राशियों के लिए रक्षाबंधन का पर्व शुभ रहेगा.

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रक्षाबंधन 6 राशियों के लिए रहेगा शुभ (Photo: ITG)
रक्षाबंधन 6 राशियों के लिए रहेगा शुभ (Photo: ITG)

Raksha Bandhan 2026 Rashifal: रक्षाबंधन का त्योहार आज मनाया जा रहा है. इस बार रक्षाबंधन का त्योहार बेहद खास और मंगलकारी रहने वाला है. रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक साथ सर्वार्थ सिद्धि योग, सुकर्मा योग और त्रिपुष्कर योग का दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र में इन 3 योगों के एक साथ बनने को बेहद फलदायी माना गया है. त्रिपुष्कर योग में किए गए कार्यों का फल तीन गुना मिलता है, वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग हर कार्य में सफलता दिलाने वाला माना जाता है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इन महासंयोगों के प्रभाव से 6 विशेष राशि के जातकों को धन, व्यापार, करियर और पारिवारिक जीवन में अपार सफलता और लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं किन 6 राशियों की किस्मत बदलने वाली है.

मेष राशि (Aries)

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सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (Promotion) और वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है. व्यापार में अचानक धन लाभ की संभावना है.

मिथुन राशि (Gemini)

सुकर्मा योग आपके लिए भाग्य के नए द्वार खोलेगा. नया व्यवसाय शुरू करने या निवेश करने के लिए समय बेहद शुभ है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भाई-बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा.

सिंह राशि (Leo)

त्रिपुष्कर योग के प्रभाव से आपके मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी. पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं. अगर आप नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो यह समय सर्वोत्तम रहेगा.

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तुला राशि (Libra)

इन शुभ योगों का आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा. आय के नए स्रोत बनेंगे. पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी. व्यापारिक यात्राएं बेहद लाभदायक साबित होंगी.

धनु राशि (Sagittarius)

लाभ: पारिवारिक जीवन में खुशहाली और सुख-समृद्धि का आगमन होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और युवाओं को बड़ी सफलता मिल सकती है. नौकरी में मनचाही जगह ट्रांसफर या पद लाभ हो सकता है.

कुंभ राशि (Aquarius)

सर्वार्थ सिद्धि और त्रिपुष्कर योग आपके जीवन में स्थिरता और अपार धन लाभ लेकर आ रहे हैं. बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. निवेश किए गए पैसों का तीन गुना लाभ मिलने की पूरी संभावना है.

रक्षाबंधन का यह पावन पर्व इन 6 राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. ग्रहों और योगों के इस शुभ प्रभाव से जीवन में समृद्धि और सफलता के नए अवसर प्राप्त होंगे.

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