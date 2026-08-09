गुजरात-राजस्थान बॉर्डर पर बड़ा हादसा... दो ट्रेलर के बीच फंसी कार, तीनों ड्राइवर घायल

गुजरात-राजस्थान सीमा पर स्थित अंबाजी के पास शीतला माता घाटी में देर रात मार्बल ब्लॉक से लदे दो ट्रेलर और एक कार की जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार दोनों भारी वाहनों के बीच बुरी तरह दब गई. टक्कर के बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हो गई. देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब 2 से 3 किलोमीटर तक जाम की स्थिति बन गई.

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हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और राहत दल सक्रिय हो गए. घटना में तीनों वाहनों के ड्राइवरों को मामूली चोटें आईं. उन्हें मौके पर प्राथमिक मदद देने के बाद इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. राहत की बात यह रही कि हादसा गंभीर होने के बावजूद किसी व्यक्ति की मौत या गंभीर जनहानि की सूचना नहीं है.

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दो ट्रेलरों के बीच कुचल गई शिफ्ट कार

जानकारी के मुताबिक, हादसे में शामिल कार एक शिफ्ट मॉडल की कार थी, जो दोनों ट्रेलरों के बीच फंसकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. दोनों ट्रेलर मार्बल ब्लॉक से भरे हुए थे. भारी वाहनों और कार की टक्कर के कारण हाईवे पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई.

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, शीतला माता घाटी का यह रास्ता काफी पतला, खड़ा और घुमावदार है. कई जगह सड़क पर तीखे मोड़ हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी सावधानी से गुजरना पड़ता है. खासकर लंबे और भारी मार्बल ट्रेलरों के लिए इस मार्ग पर वाहन संभालना चुनौतीपूर्ण रहता है.

इसी वजह से इस सड़क पर पहले भी कई बार सड़क हादसे होते रहे हैं. स्थानीय स्तर पर मार्बल से लदे लंबे ट्रेलरों से जुड़े एक्सीडेंट को लेकर भी चिंता जताई जाती रही है. घुमावदार मोड़ों पर भारी वाहनों की आवाजाही के कारण हादसे का खतरा लगातार बना रहता है.

108 एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची

हादसे की जानकारी मिलते ही 108 एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अंबाजी पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. राहत और बचाव दल ने सबसे पहले घायल ड्राइवरों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने और यातायात बहाल करने की कार्रवाई शुरू की गई.

हादसे के कारण सड़क पर फंसे वाहनों को निकालने में भी पुलिस और राहत टीम को मशक्कत करनी पड़ी. दुर्घटना स्थल पर भारी वाहनों की मौजूदगी के कारण जाम बढ़ता गया. करीब 2 से 3 किलोमीटर तक वाहन कतार में खड़े रहे.

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फिलहाल, पुलिस हादसे के कारणों की जानकारी जुटा रही है. शुरुआती तौर पर घुमावदार और संकरी सड़क को हादसे के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. इस मार्ग पर लगातार होने वाले हादसों को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही और सड़क सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

हादसे ने फिर खड़े किए सड़क सुरक्षा पर सवाल

शीतला माता घाटी का यह मार्ग गुजरात और राजस्थान के बीच आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति वाहन चालकों के लिए मुश्किल पैदा करती है. पतली सड़क, खड़ी चढ़ाई और घुमावदार मोड़ के चलते खासकर भारी वाहनों के लिए खतरा बढ़ जाता है.

देर रात हुए इस हादसे में कार का दोनों ट्रेलरों के बीच आ जाना दुर्घटना की गंभीरता को दिखाता है. हालांकि तीनों ड्राइवरों को मामूली चोटें आईं और किसी की जान नहीं गई, लेकिन हादसे के बाद कई घंटों तक यातायात प्रभावित रहा.

प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से राहत एवं बचाव का काम शुरू किया गया और ट्रैफिक को सामान्य करने की कोशिश की गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घुमावदार मार्ग पर सड़क हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम और भारी वाहनों की आवाजाही पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

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रिपोर्ट- शक्तिसिंह परमार जगतसिंह.