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पहले कनखजूरा-छिपकली, अब खाने में कीड़ा! अहमदाबाद गर्ल्स हॉस्टल में फिर बवाल, एजेंसी हटाने की मांग

पहले कनखजूरा और छिपकली खाने में मिलने के बाद अब अहमदाबाद के सरकारी समरस गर्ल्स हॉस्टल में परोसे गए खाने में कीड़ा मिला है. इससे नाराज छात्राओं और NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया. पिछले कुछ दिनों में हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं. छात्राओं ने फूड एजेंसी को जल्द से जल्द हटाने की मांग की है.

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अहमदाबाद के सरकारी समरस गर्ल्स हॉस्टल में परोसे गए खाने में कीड़ा मिला है. (Photo-ITG)
अहमदाबाद के सरकारी समरस गर्ल्स हॉस्टल में परोसे गए खाने में कीड़ा मिला है. (Photo-ITG)

गुजरात के अहमदाबाद में सरकारी समरस गर्ल्स हॉस्टल के खाने को लेकर फिर हंगामा हुआ है. दरअसल, गुजरात यूनिवर्सिटी के पास स्थित इस हॉस्टल में परोसी गई सब्जी में एक बार फिर कीड़ा मिला है. इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. घटना के बाद छात्राओं ने विरोध जताया. NSUI कार्यकर्ताओं ने भी छात्राओं के साथ मिलकर भोजन मुहैया कराने वाली एजेंसी को तुरंत हटाने की मांग की है.

दरअसल, दो दिन पहले भी इसी हॉस्टल के खाने को लेकर शिकायत हुई थी. 28 सितंबर को खाने में कनखजूरा मिलने का दावा किया गया था. वहीं, पानी में छिपकली मिलने की बात भी सामने आई थी.

सब्जी में कीड़ा मिलने पर मचा हंगामा

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हॉस्टल के खाने में कनखजूरा, धरने पर बैठी छात्राएं तो एजेंसी पर लगा जुर्माना

बताया गया कि हॉस्टल में रात के खाने में सेव-टमाटर की सब्जी परोसी गई थी. इसी दौरान एक छात्रा की प्लेट में कीड़ा मिला. इसके बाद हॉस्टल में हंगामा हो गया. घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और चर्चा में आ गया.

इसके बाद NSUI के कार्यकर्ता हॉस्टल पहुंचे. उन्होंने छात्राओं के साथ मिलकर भोजन एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. संगठन ने एजेंसी को तत्काल हटाने की मांग की है.

यह भी पढ़ें: डोसे में चूहा देखते ही उड़ गए होश! शख्स को हुई उल्टी, तुकाराम मुंढे की टीम ने होटल पर जड़ा ताला

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28 सितंबर को भी हॉस्टल के खाने को लेकर छात्राओं ने विरोध किया था. करीब 100 छात्राओं ने ABVP कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया था. उस समय भोजन में कनखजूरा मिलने का मामला सामने आया था. पानी में छिपकली मिलने की शिकायत भी की गई थी.

इसके बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फूड विभाग ने कार्रवाई की थी. विभाग ने भोजन मुहैया कराने वाली एजेंसी पर ₹25 हजार का जुर्माना लगाया था. साथ ही खाने के सैंपल टेस्ट के लिए लिए गए थे.

NSUI ने 12 घंटे का दिया अल्टीमेटम

अब दोबारा खाने में कीड़ा मिलने के बाद NSUI ने एजेंसी को तत्काल हटाने की मांग की है. संगठन ने कहा है कि अगर 12 घंटे के अंदर एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

NSUI अहमदाबाद के प्रेसिडेंट चिराग दरजी ने आरोप लगाया कि पिछले एक महीने में हॉस्टल के खाने में कई बार कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई है. उन्होंने कहा कि छात्राओं को साफ और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन मिलना चाहिए.

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन मंगाए अंडे में निकला जिंदा कीड़ा, शिकायत के बाद एक्शन, क्विक-कॉमर्स स्टोर का गोदाम सील

उन्होंने कहा कि फूड विभाग को खाने के सैंपल लेकर जांच करनी चाहिए. साथ ही मौजूदा एजेंसी को हटाया जाना चाहिए. उन्होंने हॉस्टल की सभी छात्राओं को साफ, पौष्टिक और अच्छा भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है.
 

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