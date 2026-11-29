अहमदाबाद शहर के वटवा इलाके में रहने वाली एक महिला के फोन में उसके बेटे ने इंस्टाग्राम से फ्री मूवी देखने के लिए एक APK फाइल डाउनलोड की थी. फाइल डाउनलोड होते ही फोन हैंग हो गया और अपने आप अपडेट होने लगा.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि इसके बाद महिला ने फोन रिपेयरिंग के लिए दिया. वहीं, जब महिला ने बैंक बैलेंस चेक किया तो पाया कि अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 9.97 लाख रुपये निकल चुके थे. इस मामले में महिला ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई है.

शिकायत के अनुसार, शहर के वटवा इलाके में रहने वाली 40 साल की एक महिला घरेलू काम करती है. महिला के दो बेटे हैं, जिनमें से 17 साल का बड़ा बेटा महिला के फोन पर ही इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता है.

कुछ समय पहले महिला का बेटा रील्स देख रहा था, तभी एक रील में फ्री मूवी देखने के लिए 'vibedeck' नाम की एक लिंक दिखाई दी. महिला के बेटे ने लिंक पर क्लिक किया तो 'vibedeck' की APK फाइल डाउनलोड हो गई. इस फाइल के डाउनलोड होते ही फोन हैंग हो गया.

Advertisement

बेटे ने मां को इसकी जानकारी दी. जब महिला ने जांच की तो फोन अपने आप अपडेट होने लगा था.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक से अहमदाबाद जा रहे 10 ट्रकों में मिली 13 करोड़ की सुपारी, GST विभाग खंगालेगा दस्तावेज

महिला ने फोन रिपेयरिंग के लिए दिया. बाद में फोन घर लाकर बैंक बैलेंस चेक किया तो उसमें केवल 3.47 लाख रुपये ही बचे थे. बताया जा रहा है कि महिला के खाते में पहले करीब 13 लाख रुपये थे.

बैंक स्टेटमेंट की जांच करने पर पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए महिला के खाते से 9.97 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए थे. महिला ने इस संबंध में साइबर क्राइम में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----