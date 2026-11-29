बार-बार कैश निकालना और ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) से बैलेंस पूछना आपके सालाना बैंकिंग खर्च को बढ़ा सकता है़, क्‍योंकि हर महीने सिर्फ पांच ATM ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं और बाकी पर चार्ज लग सकता है. वहीं अगर चार्ज वाले 5 ट्रांजेक्‍शन किया जाता है, तो कस्टमर को सालाना ₹1,600 से ज्‍यादा देने पड़ सकते हैं.

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इसी के मद्देनजर, RBI एक नया नियम लेकर आया है, जो आपके चार्ज वाले खर्च को बचा सकता है. RBI ने 27 नवंबर को ATM और पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) टर्मिनल से कैश निकालने के लिए एक साथ निर्देश जारी किए. ये निर्देश तुरंत लागू होंगे, और 2008 और 2022 के बीच जारी किए गए 17 पुराने सर्कुलर को एक साथ कर दिया गया है. साथ ही ट्रांजेक्शन चार्ज और फ़्री विड्रॉल लिमिट के बारे में ट्रांसपेरेंसी को और मजबूत किया गया है.

ATM चार्ज कैसे बढ़ सकते हैं?

RBI के निर्देशों के अनुसार, बैंक ग्राहकों से हर ट्रांजेक्शन पर ज्‍यादा से ज्‍यादा ₹23 चार्ज वसूल सकते हैं, जिसमें लागू टैक्स शामिल नहीं हैं. यह चार्ज तभी लिया जाएगा, जब फ्री लिमिट खत्‍म हो चुकी है. वहीं 18% GST मिलाकर, हर ट्रांजेक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज ₹27.14 होगा.

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हर महीने पांच एक्स्ट्रा चार्जेबल ट्रांजेक्शन करने वाले कस्टमर को हर महीने ₹135.70 का चार्ज देना पड़ सकता है, जो सालाना ₹1,628.40 होगा. हर महीने 10 चार्जेबल ट्रांजेक्शन करने वाले कस्टमर के लिए, सालाना खर्च बढ़कर ₹3,256.80 हो सकता है.

कैसे पैस बचाएगा आरबीआई का ये नियम

अब यहीं पर आरबीआई का नया नियम मदद करेगा. RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे कस्टमर्स को पहले इस्तेमाल किए गए फ्री ट्रांजेक्शन की संख्या और बाद के ट्रांजेक्शन पर लगने वाले चार्ज के बारे में बताने के लिए सिस्टम बनाएं.

टेक्निकल दिक्कतों, कैश न होने, गलत PIN या बैंक से जुड़ी खास दिक्कतों की वजह से फेल हुए ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा या उन्हें फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट में नहीं गिना जाएगा. बैंकों को विड्रॉल लिमिट, लागू चार्ज और फ्री ट्रांजेक्शन के अधिकार भी साफ-साफ दिखाने होंगे, ताकि लिमिट खत्‍म होते ही ग्राहक अलर्ट हो जाएं और उन्‍हें ज्‍यादा चार्ज ना देना पड़े.

ग्राहक ATM खर्च कैसे कम कर सकते हैं?

कस्टमर अपने बैंक के ATM को प्रायोरिटी देकर, घर की जरूरतों के हिसाब से कैश निकालने का प्लान बनाकर और बैलेंस जानने और अकाउंट स्टेटमेंट के लिए मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करके बैंकिंग खर्च कम कर सकते हैं. एलिजिबल मर्चेंट PoS टर्मिनल एक और ऑप्शन देते हैं, जिसमें हर ट्रांजेक्‍शन पर ₹2,000 तक और हर महीने ₹10,000 तक निकालने की इजाजत होती है, और अगर चार्ज लगता है तो यह निकालने की रकम का 1% तक लिमिट होता है.

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