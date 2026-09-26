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PM आवास से निकले CM योगी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक घंटे तक चली मीटिंग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब एक घंटे तक मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. पार्टी की चुनावी तैयारियों और आगे की रणनीति को लेकर भी बातचीत हुई.

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सीएम योगी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है (Photo: ITG)
सीएम योगी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. यह बैठक दोपहर के समय हुई और करीब एक घंटे तक चली. सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश से जुड़े कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत हुई, जिनमें आने वाला विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव सबसे प्रमुख रहे. हालांकि बैठक का कोई आधिकारिक एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया है.

उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य की राजनीति तेजी से गर्माने लगी है. इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री आवास पहुंचना और दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात में पार्टी की आगामी चुनावी तैयारियों पर विस्तार से बात हुई. साथ ही राज्य में आगे की रणनीति को लेकर भी दोनों नेताओं ने विचार साझा किए.

बैठक में राज्यसभा चुनाव का मुद्दा भी अहम रहा. जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में कुछ राज्यसभा सीटों को लेकर पार्टी अपनी रणनीति तय कर सकती है, इसलिए इस विषय पर पहले से चर्चा करना जरूरी समझा गया. हालांकि अभी तक न तो सरकार की तरफ से और न ही पार्टी की तरफ से इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जिससे बैठक का असली मकसद पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है.

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राजनीतिक जानकारों की मानें तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच होने वाली हर मुलाकात का अपना महत्व होता है, खासकर तब जब राज्य में चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हों. ऐसे में यह बैठक भी आने वाले समय में पार्टी की दिशा और रणनीति को समझने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है. फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे इस मुलाकात से जुड़ी कोई और जानकारी सामने आती है या नहीं.

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