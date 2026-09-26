'मैं विनोद कांबली हूं, यहां मुझे...', ओल्ड-एज होम में रहने को मजूबर सचिन के दोस्त! वीडियो शेयर कर बयां किया दर्द

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज विनोद कांबली को लेकर एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आ रही है. इन दिनों विनोद कांबली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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इस वीडियो में कांबली ठाणे के एक ओल्ड-एज होम (वृद्ध आश्रम) में नजर आ रहे हैं. उनकी इस तरह की हालत देखकर क्रिकेट फैन्स हैरान और परेशान है. वायरल हो रहे इस छोटे से क्लिप में विनोद कांबली थोड़े संघर्ष के साथ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं.

वीडियो में वह खुद का परिचय देते हुए कहते हैं कि वह ठाणे के 'निदान' नाम के सेंटर में हैं. उन्होंने वहां की साफ-सफाई और सुविधाओं की काफी तारीफ की और कहा कि यहां उन्हें बहुत प्यार और अपनापन मिल रहा है.

कांबली ने वीडियो में कहा कि मैं विनोद कांबली हूं... यहां मुझे बहुत प्यार मिला है और ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं अपने घर पर नहीं हूं. भले ही वह सुविधाओं की तारीफ कर रहे हों, लेकिन इस उम्र में उन्हें ऐसे सेंटर में रहना देखकर क्रिकेट फैन्स की आंखें नम हो गई हैं.

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ठीक नहीं है कांबली की सेहत

बता दें कि पिछले कुछ सालों से कांबली की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है. साल 2024 के आखिर में उन्हें यूरिन इन्फेक्शन, मांसपेशियों में खिंचाव और दिमाग से जुड़ी कुछ दिक्कतों के चलते ठाणे के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.

Vinod Kambli’s latest video, he is presently at an elderly care centre in Thane.



Praying for his recovery soon. pic.twitter.com/6k1plg1aCl — Abhishek ✨ (@ImAbhishek7_) September 25, 2026

हालांकि, साल 2026 की शुरुआत में वह कुछ सार्वजनिक जगहों पर नजर आए थे, जैसे आईपीएल मैच देखना और एक विज्ञापन में काम करना, जिससे फैन्स को लगा था कि वह अब ठीक हो रहे हैं. लेकिन अब इस नए वीडियो ने फिर से चिंता बढ़ा दी है.

कांबली की बल्लेबाजी के कायल रहे हैं फैन्स

विनोद कांबली वही खिलाड़ी हैं जिनकी बल्लेबाजी की चमक 1990 के दशक में हर तरफ गूंजती थी. उन्होंने भारत के लिए 17 टेस्ट मैचों में 1,084 रन और 104 वनडे मैचों में 2,477 रन बनाए हैं. उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में शानदार चार शतक भी दर्ज हैं.

भारतीय टीम के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली जिगरी दोस्त रहे हैं. दोनों ने क्रिकेट की शुरुआत एक साथ ही की थी. विनोद कांबली ने भारत के लिए 17 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने लगभग 54 की शानदार औसत से 1,084 रन बनाए और 4 शतक जड़े.

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