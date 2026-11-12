'अजित दादा के निधन के साथ ही खत्म हुई बात,' NCP के विलय पर सुप्रिया सुले का 'फुल स्टॉप'

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय को लेकर सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद दोनों गुटों को साथ लाने की बातचीत खत्म हो गई थी. सुले के मुताबिक, अजित पवार के रहते दोनों गुटों के विलय पर चर्चा जरूर हुई थी. लेकिन उनके जाने के बाद यह मामला आगे नहीं बढ़ा.

और पढ़ें

दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि उनसे विलय को लेकर किसी ने बात नहीं की है. उन्होंने साफ कहा कि वह सिर्फ अपनी ओर से बात कर सकती हैं. दूसरे नेताओं की राय या फैसले पर वह कुछ नहीं कहेंगी.

'अजित दादा के जाने के बाद बात खत्म हो गई'

सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित पवार के निधन से पहले दोनों गुटों को एक करने पर बातचीत हुई थी. परिवार और अजित पवार को भी पता था कि आगे क्या करना है. लेकिन उनके भाई के निधन के बाद यह मामला वहीं खत्म हो गया.

यह भी पढ़ें: NCP के विलय पर सुनेत्रा पवार ने नहीं खोले पत्ते, संजय राउत बोले- 20, 22 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी

उन्होंने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद दो-तीन दिनों में कुछ घटनाक्रम हुए थे. इसके बाद उन्होंने विलय को लेकर चल रही चर्चा पर विराम लगा दिया था. सुले ने साफ किया कि वह अपने बारे में ही बात कर सकती हैं.

Advertisement

अमित शाह की बैठक पर क्या बोलीं सुले?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली NCP के नेताओं की मुलाकात पर भी सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे उस पार्टी का अंदरूनी मामला बताया. सुले ने कहा कि वह दूसरे की पार्टी के अंदरूनी मामलों पर क्यों बोलें.

शरद पवार की अलग-अलग नेताओं से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि वह सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलते रहते हैं. इसमें कोई नई बात नहीं है. उनके मुताबिक, शरद पवार के लिए अलग-अलग दलों के नेताओं से मिलना सामान्य बात है.

यह भी पढ़ें: 'वक्त आने पर...', NCP को दोनों गुटों के मर्जर पर पहली बार सुनेत्रा पवार की प्रतिक्रिया

कैसे फिर शुरू हुई NCP के विलय की चर्चा?

NCP में जुलाई 2023 में फूट पड़ गई थी. अजित पवार ने शरद पवार से अलग होकर महाराष्ट्र की NDA सरकार का साथ दिया था. इसके बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई थी. एक गुट की कमान शरद पवार के पास रही, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व अजित पवार कर रहे थे.

अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने पार्टी की कमान संभाली. पिछले कुछ दिनों में दोनों गुटों के नेताओं की मुलाकातों से विलय की चर्चा फिर तेज हुई. अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने शरद पवार से दो दिनों में दो बार मुलाकात की. NCP नेता प्रफुल्ल पटेल भी शरद पवार से मिले थे.

Advertisement

NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने भी कहा था कि अगर अजित पवार जीवित होते तो दोनों गुटों का विलय 12 फरवरी को हो गया होता. हालांकि, बाद में उन्होंने कहा कि विलय पर फैसला सुनेत्रा पवार और शरद पवार को लेना है.

यह भी पढ़ें: 'हमसे सलाह मशवरा करेंगे', NCP के दो गुटों के मर्जर पर क्या बोले फडणवीस

वहीं, सुनेत्रा पवार ने इस मुद्दे पर साफ जवाब नहीं दिया था. उन्होंने कहा था कि सही वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा. ऐसे में दोनों गुटों के विलय को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है.

---- समाप्त ----